싸게 잘샀다! 5월의 지배자는 '100억' 강백호 vs '48억' 최원준? FA 효과 제대로네 [SC포커스]

21일 대전 한화생명 볼파크에서 열린 롯데와 한화의 경기. 6회말 강백호가 2루타를 치고 기뻐하고 있다. 대전=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.05.21/

28일 잠실야구장에서 열린 KT와 두산의 경기. 4회초 최원준이 안타를 치고 기뻐하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.05.28/

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[스포츠조선 김영록 기자] 과대평가도, 오버페이도 아니었다. 더이상 그 돈이 아깝지 않다.

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한화 이글스 강백호와 KT 위즈 최원준이 5월 한달간 상상초월의 화력을 뽐냈다. 30일까지 월간 4할 타율을 기록한 타자는 리그에 이들 두명뿐이다. 두 팀에겐 '복덩이' 그 이상이다. 투수 중 KIA 타이거즈 황동하(5경기 4승 평균자책점 1.48)와 더불어 유력한 월간 MVP 후보다.

강백호는 타율 4할9리 8홈런 30타점,OPS(출루율+장타율) 1.258의 미친 활약을 펼쳤다. '100억은 싸다'는 호평이 쏟아지는 이유다. 강백호 하나로 지난 FA 투자 실패를 모두 만회했다는 이야기도 나온다.

영입 당시 외야와 1루를 고민하기도 했지만, 한화의 최종 선택은 '지명타자 고정'이었다. 수비 걱정 없이 타격에만 전념한 결과일까. 4월 한달간 타점 1위에 초점을 맞추며 숨을 고르던 강백호는 5월 들어 대폭발, 김경문 한화 감독을 연일 웃게 하고 있다.

7일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 한화의 경기. 8회초 한화 강백호 솔로포를 날린 뒤 환호하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.05.07/

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시즌 성적에서도 2위 힐리어드(43개)를 멀찍이 떨어뜨린 타점 1위(60개)를 비롯해 홈런 공동 3위(12개) 최다안타 5위(66개) 장타율 2위(0.586) OPS 2위(0.992) 등을 기록중이다.

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기세라면 최원준도 만만치 않다. 월간 타율이 무려 4할4푼8리(96타수 43안타)에 달한다. '48억은 84억의 오타가 아니냐', '역사상 최초 FA로이드가 아닌 사인로이드'라는 농담도 나올 정도.

특히 지난 26일 두산 베어스전 하루 2홈런, 29일 키움 히어로즈전 그랜드슬램 등 장타까지 추가하며 해결사 노릇까지 자처했다. 4월에도 3할을 치며 나쁘지 않았던 타격감이 5월 들어 대폭발했다. 테이블세터로 출전하면서도 17타점을 올렸고, 5할 출루율+6할 장타율을 더해 OPS 1.122를 기록했다.

17일 수원KT위즈파크에서 열린 KT와 한화의 경기. KT 최원준이 안타를 날린 뒤 환호하고 있다. 수원=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.05.17/

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중견수 외에도 우익수를 커버하며 시즌초 힐리어드가 부진할 때는 그가 선호하는 중견수를 넘기면서 컨디션을 끌어올릴 수 있도록 도왔다. 시즌 성적에서도 올해초 4할을 질주하던 박성한(타율 3할5푼6리)을 제치고 1위(3할7푼4리)로 올라섰고, 득점 3위(42개) 최다안타 1위(79개) 도루 4위(13개) 출루율 3위(4할5푼1리) OPS 4위(0.968)의 괴물 같은 활약을 펼치고 있다. 특히 OPS 순위의 경우 LG 트윈스 오스틴, 한화 강백호-페라자-문현빈, 삼성 라이온즈 최형우, SSG 랜더스 최정 등 거포들의 틈바구니에서 밝게 빛난다.

23일 대전 한화생명 볼파크에서 열린 두산과 한화의 경기. 8회말 허인서가 안타를 치고 있다. 대전=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.05.23/

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한화의 경우 강백호 외에 허인서(이하 월간, 타율 3할7푼7리 9홈런 25타점, OPS 1.208) 김태연(타율 3할9푼2리 2홈런 12타점, OPS 1.048) 노시환(타율 2할9푼9리 7홈런 22타점, OPS 0.961) 등이 기존의 페라자-문현빈과 말 그대로 '다이너마이트 타선'을 형성한 덕분에 5월 15승9패를 기록했다. 팀 평균자책점 4.70으로 부진한 마운드를 팀 타율 3할 8리의 타선이 끌고 가며 상위권 도약까지 노리고 있다.

KT 역시 힐리어드(타율 3할5푼4리 8홈런 22타점, OPS 1.105) 김상수(타율 3할7푼3리 14타점, OPS 0.882) 김민혁(타율 3할6푼7리, OPS 0.856) 등이 최원준과 함께 팀 타선의 상승세를 이끌었다. KT가 흔들리는 와중에도 선두 싸움을 이어나갈 수 있는 원동력이다.

10일 서울 고척스카이돔에서 열린 KT 위즈와 키움 히어로즈의 경기. 7회말 무사 김건희의 타구를 펜스앞에서 잡은 중견수 힐리어드가 우익수 최원준의 축하를 받고 있다. 고척=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.5.10

김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com