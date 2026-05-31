[솔트레이크 현장라인업]'캡틴 손흥민+옌스·이기혁 선발 투입' 홍명보호, 트리니다드전 선발진 공개…'훈련파트너' 강상윤-조위제도 엔트리 포함

18일 서울월드컵경기장에서 열린 한국과 가나의 축구대표팀 평가전. 손흥민이 공격을 실패한 후 아쉬워하고 있다. 상암=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.11.18/

18일 서울월드컵경기장에서 열린 한국과 가나의 축구대표팀 평가전. 옌스 카스트로프가 공격하고 있다. 상암=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.11.18/

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[솔트레이크시티(미국)=스포츠조선 윤진만 기자]2026년 북중미월드컵 본선 전 첫번째 모의고사에서 '주장' 손흥민(LA FC)이 선발 출격한다. 첫 해외 태생 귀화 선수인 카스트로프(묀헨글라트바흐)도 예고대로 선발 출전해 '검증의 시간'을 갖는다.

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홍명보호는 31일 오전 10시(이하 한국시각) 미국 유타주 솔트레이크시티 브리검영대 사우스필드에서 열리는 트리니다드토바고와의 친선경기를 앞두고 선발 명단을 공개했다.

예고한대로 지난 18일부터 사전 훈련 캠프에 돌입한 '선발대' 위주로 선발진을 꾸렸다. K리그와 잉글랜드 챔피언십 소속 선수 위주다.

홍 감독은 30일 인터뷰에서 카스트로프를 윙백으로 선발투입해 가능성을 테스트할 뜻을 내비쳤다. 멀티 수비수 이기혁(강원)을 센터백으로 선발 투입하겠다는 구상도 밝혔다. 그 말대로 두 선수 모두 선발명단에 이름을 올렸다.

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최전방엔 손흥민(LA FC)이 포진한다. 올 시즌 LA FC 유니폼을 입고 리그 마수걸이골을 쏘지 못한 손흥민은 이날 선발 투입해 A매치 55호골을 노린다.

훈련 지켜보는 홍명보 감독 (헤리먼[미국 유타주]=연합뉴스) 신준희 기자 = 28일(현지시간) 오후 미국 유타주 헤리먼에 위치한 자이언스뱅크 트레이닝센터에서 축구 국가대표팀 홍명보 감독이 훈련을 지켜보고 있다. 2026.5.29 hama@yna.co.kr(끝)

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공격 2선은 배준호(스토크시티) 이동경(울산)으로 구성된다. 백승호(버밍엄시티) 김진규(전북)가 중원 듀오로 나서고, 카스트로프와 김문환(대전)이 양 윙백을 도맡는다. 이한범(미트윌란) 조유민(샤르자) 이기혁이 스리백을 맡는다. 조현우(울산)가 골키퍼 장갑을 낀다.

선수들은 기존 번호와 다른 번호를 등에 단다. 손흥민은 13번, 조유민이 10번이다. 이동경이 20번, 백승호가 22번, 배준호가 25번, 김진규가 6번, 카스트로프가 17번, 김문환이 15번, 이기혁이 9번, 이한범이 5번, 조유민이 21번이다.

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김승규(FC도쿄) 송범근(전북) 김태현(가시마) 박진섭(저장) 이태석(아우스트리아 빈) 설영우(즈베즈다) 김민재(바이에른 뮌헨) 조위제(전북) 이재성(마인츠) 황인범(페예노르트) 엄지성(스완지시티) 강상윤(전북) 황희찬(울버햄튼) 조규성(미트윌란)은 벤치 대기한다. 오현규(베식타시)는 부상으로 엔트리 제외됐다. 아직 합류 전인 이강인(파리생제르맹)까지 묶어 가용 인원이 24명인 축구대표팀은 훈련하트너인 강상윤 조위제를 엔트리에 포함했다. 경기에 뛸 가능성도 있다. 양현준(셀틱)은 엔트리에서 빠져 이번 경기를 소화하지 않는다.

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대한축구협회(KFA) 관계자에 따르면, 이날 경기 중 전-후반 두 차례에 걸쳐 하이드레이션 브레이크가 가동된다. 전반 22분, 후반 22분이 지난 시점에 3분간 쉬며 수분을 섭쉬하는 시간이다. 월드컵 본선을 가정해 실시되는 것으로 보인다.

솔트레이크(미국)=윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com