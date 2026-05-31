‘유산 아픔’ 16기 옥순, 볼록 나온 배..누리꾼 “혹시 임신?” 근황 공개 후 쏟아진 추측

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[스포츠조선 박아람 기자] '나는 솔로' 16기 옥순이 근황을 전한 가운데, 볼록하게 나온 배를 두고 누리꾼들의 관심이 쏠리고 있다.

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16기 옥순은 31일 개인 계정에 "나이 들면서 피부가 예전 같지 않다는 느낌... 저만 그런 거 아니죠?"라며 골프 등 야외활동이 늘어나면서 기미와 잡티, 색소침착 관리에 대한 고민을 털어놨다. 이어 레이저 시술 경험과 함께 홈케어의 중요성을 언급하며 일상을 공유했다.

함께 공개된 영상에서는 16기 옥순이 비키니를 입고 거울 앞에서 자신의 몸매를 확인하는 모습이 담겼다.

특히 눈길을 끈 것은 비교적 도드라져 보이는 복부였다.

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이후 침대에 누워 있는 장면에서도 배가 이불에 가려졌음에도 볼륨감이 드러나면서 시선을 모았다.

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해당 게시물을 본 한 누리꾼은 "임신하신 것 아니냐"는 반응을 보이며 궁금증을 드러내기도 했다.

한편 옥순은 지난해 약혼자와의 사이에서 혼전 임신 소식을 전했으나 이후 유산을 겪은 바 있다. 이후 올해 초 사별한 돌싱남과의 결혼을 발표했고, 3월 혼인신고를 통해 법적 부부가 됐다고 밝혔다.

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tokkig@sportschosun.com