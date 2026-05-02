올해도 1위 질주, 24억 아깝지 않다…오죽하면 사령탑은 "바랄 게 없다" 했을까

28일 잠실구장에서 열린 두산과 삼성의 경기. 7회 이닝을 마친 삼성 선발 후라도가 야수들을 향해 박수를 보내고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.04.28/

28일 잠실구장에서 열린 두산과 삼성의 경기. 삼성 후라도가 역투하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.04.28/

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[스포츠조선 이종서 기자] 이렇게 던지는데 사령탑이 칭찬을 안 할 수가 없다.

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삼성 라이온즈의 아리엘 후라도(30)는 올해로 KBO리그 4년 차를 맞았다.

2023년 키움 히어로즈에서 뛰며 30경기에 나와 11승8패 평균자책점 2.65를 기록하며 꾸준한 모습을 보여줬다. 30경기 중 퀄리티스타트(선발 6이닝 이상 3자책점 이하)는 총 20차례. 이 중 7번은 퀄리티스타트 플러스(선발 7이닝 이상 3자책 이하) 피칭이다.

이듬해에도 키움 소속으로 30경기 나와 190⅓이닝을 던져 10승8패 평균자책점 3.36으로 활약했다. 퀄리티스타트 1위(23회) 이닝 2위에 오르기도 했다.

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2년 연속 30경기를 소화하고 180이닝 이상을 소화했다. 선발진이 약한 키움에는 더할 나위 없는 선발인듯 했다. 그러나 키움과 후라도의 동행은 2년 만에 끝났다.

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삼성이 발 빠르게 움직였다. 키움은 "팀 방향성을 고려했다"고 설명했다.

삼성으로 이적한 뒤에도 후라도의 활약은 이어졌다. 오히려 더욱 안정감을 뽐냈다. 30경기에 나와 197⅓이닝을 던졌다. 유일한 190이닝 투수였다. 15승8패에 평균자책점 2.60의 성적을 남겼다.

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삼성은 제대로 대우했다. 170만 달러(약 24억원)를 안기면서 에이스 대우를 제대로 했다.

22일 대구삼성라이온즈파크에서 열린 SSG와 삼성의 경기. 7회초 투구를 마친 후라도가 강민호와 기쁨을 나누고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.04.22/

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KBO리그 4년 차, 삼성에서의 2년 차. 후라도는 여전히 에이스로 활약하고 있다. 6경기에 등판해 39이닝을 소화 중이다. 평균 6이닝이 넘는 수치. 최근 3경기에서는 모두 7이닝을 던지며 1실점 이내로 막았다.

올 시즌 삼성은 원태인이 스프링캠프에서 굴곡근 부상으로 시즌을 늦게 시작했고, 또 다른 외국인선수 맷 매닝은 부상으로 이탈했다. 대체 외국인선수로 온 잭 오러클린이 왔지만, 빌드업까지 시간이 걸렸다.

선발진이 전반적으로 무너진 가운데 삼성은 상위권에서 순위 싸움을 이어갔다. 타선에서도 김영웅 구자욱 이재현 등이 부상으로 빠지면서 어려움을 겪었지만, 불펜에서 힘을 내면서 승리를 쌓아갈 수 있었다.

후라도는 이런 불펜의 짐을 덜어주는 역할을 했다. 긴 이닝을 안정적으로 던져주면서 그야말로 계산이 서는 경기를 하도록 했다.

28일 잠실구장에서 열린 두산과 삼성의 경기. 연장 10회 삼성 후라도가 경기를 지켜보고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.04.28/

팀이 절망으로 빠지고 있는 상황에도 호투를 펼쳤다. 최근 등판이었던 지난달 28일 잠실 두산전에서 후라도는 7이닝 무실점을 기록했다. 타선이 터지지 않으면서 어렵게 경기를 펼쳤지만, 결국 연장 접전 끝에 5대4로 승리했다. 7연패에서 벗어날 수 있었던 순간이었다.

박진만 삼성 감독의 칭찬은 당연했다. 박 감독은 후라도 이야기에 "없어서는 안 될 존재"라며 "우리 선발진이 불안해서 불펜이 과부하가 있었다. 매경기 7이닝씩 던져주고 있어 불펜 부담을 덜어줬다"고 이야기했다.

박 감독은 이어 "구종도 많고 제구도 좋다. 또 경기마다 100구씩 매년 던져주고 있다. 아픈 곳도 없다. 더 바랄 게 없다"고 고마움을 전했다.

이종서 기자 bellstop@sportschosun.com