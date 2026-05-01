소녀시대 효연, 데뷔 초 신문 인터뷰 사진에 질색 "떠올리고 싶지도 않아"(집대성)

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[스포츠조선 김소희 기자] 그룹 소녀시대 효연이 데뷔 초 신문 인터뷰 사진을 떠올리며 '질색' 반응을 보여 웃음을 자아냈다.

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1일 유튜브 채널 '집대성'에는 "어서와, 빅뱅이랑 소녀시대 조합은 처음이지?"라는 제목의 영상이 업로드됐다. 이날 빅뱅 대성은 소녀시대 효연을 게스트로 초대해 다양한 추억담을 나눴다.

두 사람은 과거 활동 시절 영상을 함께 보며 자연스럽게 데뷔 초 시절로 돌아갔다. 소녀시대의 '다시 만난 세계' 무대를 보던 효연은 "그거 기억나냐. 우리 활동 초반에는 신문 인터뷰 있지 않았냐"라고 말했고, 대성 역시 "맞다. 앨범 내면 신문 인터뷰 하고 그랬다"라며 공감했다.

이어 두 사람은 당시 신문 인터뷰 경험을 떠올리며 한층 격한(?) 반응을 보였다. 대성은 "신문사가 종로에 많지 않냐. 너무 싫다"라며 질색했고, 효연 역시 "맞다. 그 회사 냄새도 다 기억난다"라며 웃음을 터뜨렸다.

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특히 대성은 당시 촬영 분위기를 회상하며 "그때 사진기자분이 세상 촌스러운 거 시키셨다"라고 말했고, 효연은 "그때는 정말 떠올리고 싶지도 않다"라고 덧붙이며 솔직한 반응을 보여 현장을 웃음바다로 만들었다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com