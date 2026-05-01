'홍명보호 비판 여론 때문 아니다' 축협이 직접 밝힌 월드컵 출정식 패스 이유, "전략적·현실적 결단→고지대 적응 중요"

14일 서울월드컵경기장에서 열린 축구대표팀과 파라과이의 평가전. 한국이 파라과이에 2대 0으로 승리했다. 경기 종료 후 팬들에게 인사를 건네고 있는 대표팀 손흥민. 상암=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2025.10.14/

홍명보 축구 국가대표팀 감독이 17일 경기도 분당 율동공원에서 진행된 스포츠조선과의 인터뷰에 앞서 포즈를 취하고 있다. 분당=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.03.17/

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[스포츠조선 윤진만 기자]대한축구협회(KFA)가 2026년 북중미월드컵 출정식을 겸한 친선경기를 치르지 않는 이유는 결국 '성적'이었다.

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KFA는 4월30일 공식 채널을 통해 '월드컵 출정식 경기가 없는 세 가지 이유'를 공개했다. 일각에선 홍명보호에 대한 비판 여론을 의식해 따로 출정식 친선경기를 치르지 않는 것 아니냐는 의심의 눈초리를 보내고 있다. 축구대표팀이 출정식 없이 본 대회에 나서는 건 1986년 멕시코월드컵 이후 40년만이다. 2022년 카타르월드컵을 앞두고는 화성에서 아이슬란드를 상대로 출정심 겸 친선경기를 펼쳐 1대0 승리했다.

이에 KFA가 "전략적인 결단"이라며 직접 반박에 나선 것으로 해석할 수 있다. KFA측은 "출정식 경기를 치르지 않는 첫번째 이유는 경기 일정이다. 대한민국은 이번 대회에서 가장 앞선 A조에 편성됐다. 6월 12일 체코와 첫 경기를 치른다. 이는 대회 전체에서 두 번째로 빠른 일정으로, 마지막 L조보다 무려 6일 빠른 스케줄"이라며 "선수 소집 가능일인 5월 25일부터 조별리그 첫 경기까지의 호흡이 매우 짧은 상황에서 해외파 위주의 선수단이 대륙을 오가면서 경기를 치르는 것은 바이오 리듬과 컨디션 관리 측면에서 치명적일 수 있다는 판단"이라고 밝혔다.

한국과 아이슬란드의 평가전이 11일 화성종합경기타운에서 열렸다. 한국이 1대0으로 승리했다. 경기 종료 후 진행된 출정식에서 벤투 감독과 선수들이 그라운드를 돌며 기념촬영을 하고 있다. 화성=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2022.11.11/

2018 러시아월드컵에 출전하는 축구대표팀의 서울광장 출정식이 21일 오후 서울광장에서 열렸다. 차범근, 최순호 레전드가 황희찬, 김신욱, 손흥민과 함께 입장하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2018.05.21/

2018 러시아월드컵에 출전하는 축구대표팀의 서울광장 출정식이 21일 오후 서울광장에서 열렸다. 차범근, 최순호 레전드가 황희찬, 김신욱, 손흥민과 함께 입장하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2018.05.21/

두 번째이자 가장 중요한 이유는 '고지대'다. 홍명보호가 체코, 6월 18일 멕시코와 조별리그 1, 2차전을 치르는 멕시코 과달라하라의 아크론 스타디움은 해발 1600m 고지대에 위치했다. 고지대 적응은 선택이 아닌 필수다. 홍명보호가 사전 캠프지로 해발 1460m인 미국 솔트레이크시티를 낙점한 이유다. 16일 월드컵 최종 엔트리를 발표한 뒤 18일 솔트레이크시티로 향할 예정이다. 대표팀은 조별리그 1~2차전을 치른 후 멕시코 몬테레이로 이동해 25일 BBVA 스타디움에서 남아프리카공화국을 상대한다.

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KFA측은 "전문가들은 고지대 환경에 신체가 적응하는데 최소 10일에서 2주 이상의 시간이 필요하다고 조언한다. 더구나 고지대에 최적화된 적응을 위해서는 훈련 강도를 서서히 높여가며 신체 리듬을 고지대에 맞춰가야 한다. 국내 출정식을 통해 고강고도의 훈련과 시합 그리고 회복 모드 이후 고지대 적응을 다시 나서기에는 조별리그 1차전이 열리는 과달라하라 입성 시점을 고려할 때 시간도 부족하고 고지대 적응을 위한 최상의 타임라인이 아니다"라고 강조했다.

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KFA는 출정식 경기를 대신할 축제를 계획 중이다. 홍명보 대한민국 축구 A대표팀 감독이 오는 16일 광화문 빌딩 웨스트 온마당에서 월드컵 최종 엔트리를 발표한 후 "KFA의 공식 후원사와 공동 주최로 대표팀의 월드컵 선전을 기원하는 행사를 통해 팬들과 소통하는 자리를 마련할" 예정이다. KFA측은 "대표팀은 본선에서 실질적인 성과를 내기 위해 현실적인 선택에 집중했다"며 "팬들의 아쉬움을 이해하는 만큼 이 전략적인 결단이 월드컵 무대에서 값진 승전보로 돌아올 수 있도록 최선의 준비를 다하겠다"라고 밝혔다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com