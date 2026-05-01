'효리수' 유리 "센터 아니면 병난다"...효연·수영과 센터 전쟁 ('유퀴즈')

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[스포츠조선 정안지 기자] '효리수' 효연, 유리. 수영이 센터를 두고 티격태격해 웃음을 안겼다.

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1일 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭' 측은 "'유퀴즈'로 공식 데뷔하는 신인 그룹 '효리수'. 태연아 허락해줘잉"이라는 제목의 예고편이 공개됐다.

영상 속에는 소녀시대 프로젝트 그룹인 '효리수'의 효연, 유리, 수영이 게스트로 출연했다.

유리는 "오늘 '효리수' 데뷔 날이다"라며 '효리수' 공식 활동의 시작을 알렸다.

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멤버들은 각자 소개를 진행, 효연은 "소녀시대인지 효리수인지 모르겠다. 효리수의 효연이다"라고 인사했다. 이어 유리가 "효리수의 센터 유리다"라고 인사하자, 효연은 "왜 센터냐"라고 발끈해 웃음을 안겼다.

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막내를 맡은 수영은 "효리수의 막내"라고 소개했지만, 유리는 "그래봤자 2달 차"라고 받아쳐 현장을 웃음바다로 만들었다.

유재석은 "'효리수'라고 소개를 해서 아시는 분들은 아시겠지만 모르시는 분들은 세 분이 생수 브랜드를 론칭 한 줄 알겠다"라고 말해 웃음을 자아냈다.

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이어 효연은 소녀시대 멤버들의 반응을 묻는 질문에 "태연이를 계속 긁었는데 '그건 너희들만의 리그다'라고 하더라. 내가 긁혔다"라고 털어놔 폭소를 유발했다.

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센터 자리를 두고 벌어진 신경전도 이어졌다. 수영이 "센터 양보할 생각 없냐"고 묻자, 유리는 "센터 아니면 병난다"며 단호하게 선을 그어 웃음을 자아냈다.

anjee85@sportschosun.com