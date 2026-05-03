'LG 복귀 시그널인가.' 고우석, 더블A 마무리등판→솔로포→KKK 세이브→ERA 0.71 ‘압도’

8일 서울 잠실구장에서 열린 KT와 LG의 한국시리즈 2차전. 9회 등판한 고우석. 잠실=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2023.11.8/

2022 KBO 시상식이 17일 웨스틴조선 서울에서 열렸다. 세이브상을 수상한 LG 고우석이 차명석 단장에 축하를 받고 있다. 허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2022.11.17/

3일 일본 오사카 교세라돔에서 열린 WBC(월드베이스볼클래식) 한국과 오릭스 버팔로스의 경기. 4회말 고우석이 역투하고 있다. 오사카(일본)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.03.03/

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[스포츠조선 권인하 기자]LG 복귀를 위한 준비일까. 트리플A 콜업을 위한 단계일까.

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더블A를 평정하고 있는 고우석(디트로이트 타이거즈)이 이제 마무리로 등판해 첫 세이브를 기록했다.

하지만 아쉽게 더블A 첫 실점을 기록.

디트로이트의 더블A팀인 이리 시울브즈에 소속된 고우석은3일 UMPC파크에서 열린 체사피크 베이삭스와의 홈경기에서 5-3, 2점차 앞선 9회초에 마무리로 등판해 1이닝을 1안타 3탈삼진 1실점으로 경기를 끝냈다.

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더블A에 내려와 6경기 11⅔이닝 동안 무실점 행진을 해왔던 고우석인데 이번에 첫 실점을 했다.

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선두 왼손 프레데릭 벤스코메에게 솔로포를 맞았다. 1B에서 2구째 94마일의 직구가 가운데 낮게 왔는데 이를 홈런으로 만들었다. 5-4, 1점차가 됐는데 이후 고우석은 곧바로 안정을 찾았다.

고우석. 이리 시울브즈 X( 구 트위터) 사진 캡쳐

디트로이트 더블A에서 뛰고 있는 고우석이 15일(한국시각) 등판해 삼진을 잡은 뒤 포수를 보며 활짝 웃고 있다. 이리 시울브즈 X( 구 트위터) 영상 캡쳐

고우석은 샌디에이고 시절 한국에서 열린 '서울시리즈'에 참여했을 당시 연습경기에서 이재원에게 투런포를 허용했다. 스포츠조선DB

아론 에스트라다를 2B2S에서 타자의 피치클락 위반으로 행운의 삼진으로 잡아냈고, 브랜든 버터워스에겐 볼 3개를 연거부 던진 뒤 풀카운트로 끌고간 뒤 10구째 낮은 공으로 헛스윙 삼진을 뽑아냈다.

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이든 앤더슨도 2B2S에서 5구째 몸쪽 낮은 공으로 헛스윙 삼진.

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이로써 고우석은 더블A 승패없이 1세이브, 평균자책점 0.71을 기록하게 됐다. 12⅔이닝을 던지면서 삼진은 20개를 뽑아내면서 볼넷은 단 2개만 허용했다.

유영찬의 갑작스런 부상 이탈로 마무리가 빠졌고, 하필 이때 3연속 연장 끝내기패를 당해 마무리가 없는 것을 절감한 LG는 빠르게 고우석 되찾기에 나서고 있다. LG 차명석 단장이 디트로이트 구단과 이적 협상을 하기 위해 미국으로 떠났다.

이때 고우석이 더블A에서 마무리를 맡은 것이 LG 마무리 컴백을 위한 것인지, 트리플A 콜업을 위한 밑그림인지가 궁금해진다.

권인하 기자 indyk@sportschosun.com