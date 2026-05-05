'허허실실투' 눈 뜬 '개막 5선발'의 고민 무엇? 2군 강등 후 첫 등판서 ⅔이닝 6실점 '뭇매'

1일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성과 두산의 경기. 5회 투구를 마치고 마운드를 내려오는 삼성 선발 양창섭. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.04.01/

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[스포츠조선 정현석 기자]희망차게 2026 시즌을 시작했던 삼성 라이온즈의 우완 양창섭이 부침을 겪고 있다.

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선발과 불펜을 오가며 투구 패턴을 놓고 딜레마에 빠진 모양새.

'선발→불펜→2군' 후 새로운 출발을 다짐한 양창섭은 2군 강등 후 첫 실전 무대에서 아쉬운 피칭을 했다. 1이닝을 채우지 못한 채 홈런 포함, 대거 6실점 하며 패전투수가 됐다.

양창섭은 지난 4일 경산구장에서 열린 KT 위즈와의 2026 퓨처스리그 더블헤더 1차전에 팀의 4번째 투수로 등판했다. 삼성이 9-8로 아슬아슬하게 앞선 6회초, 승리를 굳히기 위한 투입이었지만 결과는 아쉬웠다.

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⅔이닝 3안타(1피홈런) 1볼넷 1사구 1탈삼진 6실점(6자책). 팀의 리드를 지키지 못했고, 7이닝 경기에서 삼성은 9대15로 패했다.

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마운드에 오른 양창섭은 안타와 야수선택 후 문상철에게 3점 홈런을 맞고 역전을 허용했다. 이후 사구와 볼넷으로 주자를 쌓은 뒤 2사 후 박성준에게 안타, 이용현에게 2루타를 내준 뒤 마운드를 넘겼다.

올 시즌 양창섭은 캠프부터 빠른 페이스로 개막 로테이션에 합류, 5선발로 활약했다.

7일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 삼성의 경기. 삼성 양창섭이 역투하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.04.07/

힘으로 던지는 것이 아닌 맞혀 잡는 허허실실 피칭에 눈을 뜨며 롱런의 기대감을 안겼다. 삼성 박진만 감독도 "힘으로 삼진을 잡으려던 피칭에서 벗어났다"고 칭찬한 바 있다.

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시즌 첫 등판이었던 4월1일 대구 두산전에서 5이닝 2실점으로 승리 투수가 될 때만 해도 전망은 밝았다. 두번째 등판이었던 4월7일 광주 KIA전도 5이닝 3실점으로 비록 승리투수가 되지 못했지만 10대3 승리를 이끌었다.

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하지만 세번째 등판이었던 15일 대전 한화전이 아쉬웠다. 타선이 1회부터 7득점 지원을 해줬지만, 2회 고비를 넘지 못했다. 2사까지 빠르게 잡았지만, 3안타와 4사구 3개를 연속으로 내주며 6타자 연속 출루를 허용한 뒤 장찬희로 교체되고 말았다. 1⅔이닝 4안타 4사구 3개로 3실점. 마지막 선발 기회였다. 불펜으로 보직이 이동됐고, 불펜에서 2경기를 치른 뒤 지난 4월 23일 SSG전애 9회 등판 ⅓이닝 2실점을 끝으로 1군 엔트리에서 말소됐다.

23일 대구삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 시범경기. 4회초 투구를 무실점으로 마친 삼성 양창섭이 더그아웃으로 향하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.03.23/

양창섭은 4월24일부터 열흘간 부상자 명단에 올라있었다. 정상 컨디션이 아니었다.

4일 퓨처스리그 KT전은 2군 강등 후 새 출발을 알리는 실전 첫 경기.

하지만, 결과적으로 '실망투'가 됐다. 총 8명의 타자를 상대하는 동안 단 2개의 아웃카운트를 잡는 데 그쳤고, 피안타율은 0.500에 달했다. 이날 결과로 퓨처스리그 평균자책점은 81.00이 됐다.

선발로 뛸 때 빠르게 타자의 배트를 끌어내는 허허실실 피칭에 눈을 떴던 양창섭. 불펜으로 돌아간 뒤 투구 패턴에 대해 살짝 혼선을 느꼈을 상황이다. 불 같은 강속구 투수가 아닌 만큼 하드히트와 4사구를 동시에 피해가는 부분에 대한 고민이 있을 수 있다.

1군에서 롱릴리프와 선발 역할까지 할 수 있는 핵심 전력. 빠른 복귀가 절실하다.

몸을 추스르고 이제 막 실전을 시작한 만큼 경기를 치르면서 정상 궤도를 회복해 갈 전망이다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com