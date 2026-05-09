송성문, STL전 3타수 무안타 2K…호수비로 추가 실점 막았다

May 8, 2026; San Diego, California, USA; San Diego Padres second baseman Sung-Mun Song (24) attempts to turn a double play over St. Louis Cardinals catcher Ivan Herrera (48) during the fourth inning at Petco Park. Mandatory Credit: Denis Poroy-Imagn Images

San Diego Padres' Sung-Mun Song runs on his way to grounding out during the eighth inning of a baseball game against the St. Louis Cardinals Friday, May 8, 2026, in San Diego. (AP Photo/Gregory Bull)

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[스포츠조선 박상경 기자] 송성문(샌디에이고 파드리스)이 2경기째 침묵했다.

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송성문은 9일(한국시각) 홈구장 펫코파크에서 펼쳐진 세인트루이스 카디널스전에서 9번 타자-2루수로 선발 출전해 3타수 무안타 2삼진에 그쳤다. 지난 6일 샌프란시스코 자이언츠전에서 4타수 2안타 2타점 2득점 맹활약을 펼쳤던 송성문은 이튿날 샌프란시스코전에서 2타수 무안타 1삼진에 그친 데 이어, 세인트루이스전에서도 침묵을 이어갔다.

3회말 2사 주자 없는 가운데 첫 타석에 들어선 송성문은 2S에서 한 복판으로 들어온 93.2마일 직구에 방망이를 돌렸으나 파울팁 삼진으로 물러났다. 샌디에이고가 5회초 6실점 빅이닝을 헌납한 뒤 이어진 5회말 2사 주자 없는 가운데 두 번째 타석에서도 1B2네에서 들어온 5구째 바깥쪽 낮은 코스의 체인지업에 방망이가 헛돌면서 삼진에 그쳤다.

San Diego Padres' Sung-Mun Song reacts as he strikes out during the fifth inning of a baseball game against the St. Louis Cardinals Friday, May 8, 2026, in San Diego. (AP Photo/Gregory Bull)

SAN DIEGO, CALIFORNIA - MAY 08: Sung-Mun Song #24 of the San Diego Padres walks to the dugout after striking out during the third inning against the St. Louis Cardinals at Petco Park on May 08, 2026 in San Diego, California. Orlando Ramirez/Getty Images/AFP (Photo by Orlando Ramirez / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

8회초 수비에서는 박수를 받았다. 1사 3루에서 빅터 스콧이 친 땅볼을 잡아 그대로 홈으로 뿌렸고, 포수 프레디 페르민에게 정확하게 공을 배달하면서 홈 쇄도하던 네이선 처치를 태그 아웃시키면서 추가 실점을 막는 데 기여했다. 이어진 8회말 타석에서는 유격수 땅볼로 물러났다.

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송성문은 지난달 26~27일 멕시코시티에서 펼쳐진 애리조나 다이아몬드백스와의 멕시코시리즈에 특별 로스터 콜업돼 대주자로 나서면서 빅리그 데뷔전을 치렀다. 멕시코시리즈를 마친 뒤 다시 마이너리그행 통보를 받았으나, 지난 6일 제이크 크로넨워스가 7일짜리 부상자 명단(IL)에 오르면서 다시 콜업됐다. 샌프란시스코전에서 공수에 걸쳐 안정적인 모습을 보이면서 기대감을 높이고 있다.

San Diego Padres' Sung-Mun Song (24) reacts after striking out on a foul tip during the third inning of a baseball game against the San Diego Padres Friday, May 8, 2026, in San Diego. (AP Photo/Gregory Bull)

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com