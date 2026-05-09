'승리의 벨 울릴 수 있을까...' 키스오브라이프 벨, 잠실야구장 찾아 두산 베어스 승리 기원 시구

9일 잠실구장에서 열린 두산과 SSG의 경기. 시구를 하고 있는 걸그룹 '키스오브라이프' 벨. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.05.09/

9일 잠실구장에서 열린 두산과 SSG의 경기. 시구를 하고 있는 걸그룹 '키스오브라이프' 벨. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.05.09/

9일 잠실구장에서 열린 두산과 SSG의 경기. 시구를 하고 있는 걸그룹 '키스오브라이프' 벨. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.05.09/

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[잠실=스포츠조선 송정헌 기자] 걸그룹 '키스오브라이프' 멤버 벨이 시구를 펼쳤다.

9일 잠실구장에서 두산 베어스와 SSG 랜더스의 주말 3연전 두 번째 경기가 열렸다. 전날 경기는 SSG가 두산에 4대 1로 승리했다. 9일은 두산 곽빈, SSG 긴지로가 선발 맞대결을 펼친다.

9일 두산 베어스 승리 기원 시구는 걸그룹 키스오브라이프 벨(BELLE)이 나섰다. 벨은 키스오브라이프의 메인 보컬로 뛰어난 비주얼과 풍부한 가창력을 뽐내는 아이돌 스타다.

9일 잠실구장에서 열린 두산과 SSG의 경기. 시구를 하고 있는 걸그룹 '키스오브라이프' 벨. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.05.09/

9일 잠실구장에서 열린 두산과 SSG의 경기. 시구에 앞서 팬들에게 인사를 하고 있는 걸그룹 '키스오브라이프' 벨. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.05.09/

9일 잠실구장에서 열린 두산과 SSG의 경기. 시구를 하고 있는 걸그룹 '키스오브라이프' 벨. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.05.09/

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시구를 앞두고 벨은 "두산의 승리를 기원한다. 시구를 할 수 있게 되어 정말 기쁘다. 승리 기원 시구로 좋은 기운을 전하고 싶다. 두산의 승리 요정이 되겠다"라며 각오를 밝혔다.

벨은 '오직 하나뿐인 그대' 가수 심신의 딸이다. 아빠를 닮아 다재다능한 매력을 뽐내고 있다.

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마운드에 오른 벨은 선수처럼 힘찬 와인드업 후 안정적인 폼으로 시구를 펼쳤다.

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시구를 마친 후에는 잠실구장을 찾은 두산 팬들에게 승리를 기원하는 손 인사를 건넸다.

9일 잠실구장에서 열린 두산과 SSG의 경기. 시구를 하고 있는 걸그룹 '키스오브라이프' 벨. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.05.09/

9일 잠실구장에서 열린 두산과 SSG의 경기. 시구를 하고 있는 걸그룹 '키스오브라이프' 벨. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.05.09/

9일 잠실구장에서 열린 두산과 SSG의 경기. 시구를 하고 있는 걸그룹 '키스오브라이프' 벨. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.05.09/

9일 잠실구장에서 열린 두산과 SSG의 경기. 시구를 하고 있는 걸그룹 '키스오브라이프' 벨. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.05.09/