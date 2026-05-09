[현장분석] 최준용 파울아웃→이정현 역전 유로스텝→숀 롱 결정적 자유투. KCC가 결국 웃었다. 3차전 짜릿한 재역전 명승부. KCC 1승만 남았다.

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[부산=스포츠조선 류동혁 기자] 부산 KCC가 파죽의 3연승을 달렸다. 우승에 단 1승만 남겨놨다.

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KCC는 9일 부산 사직체육관에서 열린 2025~2026시즌 LG전자 프로농구 챔피언결정(7전4선승제) 3차전에서 고양 소노를 88대87로 눌렀다.

KCC는 남은 4경기에서 1승만 추가하면 우승을 차지한다.

KCC는 허훈(16득점, 10어시스트) 허웅(17득점) 숀 롱(27득점)이 맹활약했다. 최준용이 일찌감치 파울 아웃됐지만, 경기종료 1초를 남기고 나온 숀 롱의 자유투 2개로 짜릿한 재역전승을 거뒀다.

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소노는 이정현(19득점)이 경기 막판 역전을 만드는 결정적 골밑 돌파를 성공시켰지만, 마지막 숀 롱을 막지 못해 분루를 삼켰다.

사진제공=KBL

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전반전

초반, 치열한 접전. 1, 2차전을 패한 소노는 평정심을 되찾은 듯 보였다. 그런데, 여전히 파울이 많았다.

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6분6초를 남기고 팀 파울에 일찌감치 걸렸다. 2차전에서도 매 쿼터 일찍 팀 파울에 걸리면서 파울 관리에 어려움을 겪은 소노였다.

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단, 소노는 최준용의 포스트 업에 더블팀. 스틸을 하면서 켐바오의 덩크. 켐바오의 초반 움직임이 상당히 날카로웠다. 하지만, 최준용은 곧바로 임동섭을 상대로 포스트 업. 미드 점퍼를 꽂아넣었다.

17-17 팽팽한 접전. 허훈이 나이트의 수비 약점을 숀 롱과 2대2를 통해 공략했다. 연속 미드 점퍼. 하지만, 이정현이 플로터로 응수. 21-19, 2점 차 KCC의 리드로 1쿼터가 끝났다.

2쿼터 허우의 3점포로 시작했다. 그러자, 소노 역시 코너에서 임동섭이 3점포로 응수.

그리고 소노에게 상징적 장면이 나왔다. 허훈과 숀 롱의 2대2. 허훈의 랍 패스가 소노의 허슬 플레이에 막혔다. 그리고 소노는 김진유가 3점포를 작렬시켰다.

하지만, KCC는 숀 롱이 3점포로 응수. 단, 소노는 1, 2차전에서 나오지 않았던 김진유 임동섭의 3점포가 나오기 시작했다. 소노는 잇단 공격 리바운드에 의한 임동섭의 3점포가 또 다시 터졌다. 29-29 동점.

그리고 최준용이 스크린 과정에서 오펜스 파울을 범했다. 3반칙, 일찌감치 파울 트러블에 걸렸다. KCC에서 비디오 판독을 했지만, 소용없었다.

KCC가 허웅의 3점, 숀 롱의 공격 리바운드에 의한 풋백 득점으로 달아나는 듯 했다. 하지만, 소노는 나이트가 3점포를 터뜨렸다. 그리고 이정현이 절묘한 헤지테이션에 의한 골밑 돌파로 파울 자유투까지 얻어냈다. 더욱 큰 소득은 최준용의 파울이었다는 점이다. 4반칙. 최준용은 교체됐다.

허훈이 골밑 돌파로 소노의 추격세를 진정시키는 듯 했다. 하지만, 켐바오의 3점포. 1점 차로 추격. 그러자 KCC는 송교창이 3점포로 응수했다.

그리고, 소노의 속공이 실패하자, KCC가 오히려 속공에 의한 송교창의 3점포가 작렬. 순식간에 47-40, 7점 차로 KCC가 리드를 벌렸다. 소노가 작전타임을 할 수밖에 없었다.

소노는 전력을 재정비했다. 이정현이 스크린을 받은 뒤 3점포를 작렬시켰다.

그런데, 소노는 실책을 연발했다. 강지훈은 허웅을 막는 과정에서 쓸데없는 파울을 범했다. 팀 파울 자유투 2개를 헌납했다. 흐름을 잡는 듯 했던 소노가 다시 스스로 무너지는 모습을 보였다.

결국 51-43, 8점 차 KCC의 리드로 전반 완료.

사진제공=KBL

후반전

최준용은 3쿼터에도 출전하지 않았다. 소노 김진유가 특유의 저돌성으로 공격 리바운드로 풋백 득점을 올렸다.

하지만, KCC는 최준용 대신 출전한 장재석이 골밑 돌파에 성공.

단, 소노는 이정현과 나이트의 깨끗한 2대2 공격으로 추격을 시작했다. 최승욱의 3점포까지 터졌다. 55-58, 3점 차까지 추격했다.

소노는 1, 2차전과 달리, KCC 외곽 수비의 약점을 공략한 스페이싱 농구가 나오기 시작했다.

하지만, 허웅이 등장했다. 코너에서 터프 3점포를 터뜨린 허웅은 정면에서 또 다시 3점포를 가동했다. 소노의 추격 흐름을 끊었다. 64-57, 7점 차 KCC의 리드.

이때부터 양팀 모두 달리기 시작했다.

소노의 3점포가 잇따라 실패. KCC는 허훈의 패스에 의한 숀 롱의 덩크슛으로 또 다시 달아났다. 그러자 소노는 3쿼터 막판 최승욱의 터프 3점포가 림을 통과했다. 68-62, 6점 차 KCC의 리드로 3쿼터 종료.

4쿼터 숀 롱이 오픈 찬스에서 3점포를 작렬시켰다. 반면, 소노는 이정현의 3점 실패.

최준용이 투입됐지만, 오프 암의 과도한 사용으로 오펜스 파울. 5반칙 퇴장을 당했다. 임동섭의 골밑 돌파, 흐름이 넘어가는 듯 했다. 하지만, KCC는 허웅에게 오픈 3점포가 발생. 허훈과 숀 롱을 막기 위해 수비가 쏠렸다. 허웅이 놓칠 리가 없었다. 10점 차 KCC의 리드. 다시 소노의 추격 흐름은 끊어졌다.

소노가 임동섭의 3점포로 추격하자, 허훈이 나섰다. 2대2 세팅. 허훈은 특유의 헤지테이션으로 소노 수비를 끌어들인 뒤 숀 롱에게 날카로운 패스를 연결. 숀 롱은 그대로 골밑 돌파, 파울 자유투까지 얻어내면서 3점 플레이를 완성했다.

소노는 이정현이 골밑 돌파 성공. 허웅이 골밑 돌파에 실패했다. 그런데, 이번에는 허훈의 3점포가 터졌다. 소노는 끈질겼다. 이날 슈팅 감각이 올라온 최승욱이 3점포를 작렬시켰다. 80-72, 8점 차 추격.

소노는 45도 지점에서 기습적 더블팀을 가했다. 하지만, KCC는 이미 알고 있었다. 더블팀의 약점을 노렸다. 숀 롱은 골밑으로 돌진하는 타이밍에 맞혀 절묘한 패스가 이어졌다. 나이트가 더블팀으로 빠진 상황에서 숀 롱을 견제할 선수는 골밑에 없었다.

소노는 켐바오가 공격 리바운드를 잡은 뒤 풋백 득점. 6점 차까지 추격했다. 하지만, 이번에도 KCC는 완벽한 팀 패턴에 의한 코너 송교창의 오픈 장거리포가 깨끗하게 림에 빨려 들어갔다.

8점 차. 남은 시간은 3분30초.

KCC의 승리로 굳혀지는 듯 했다. 하지만, 임동섭의 골밑 돌파로 6점 차로 추격한 뒤 이정현이 딥3를 터뜨렸다. 경기종료 1분25초를 남기고 83-86, 3점 차로 추격. 승패를 알 수 없는 상황이 됐다.

소노가 KCC의 공격을 막아냈다. 속공 찬스. 숀 롱은 리바운드 다툼 도중 넘어진 상태. 하지만, 나이트의 골밑 돌파를 장재석이 블록했다. 결정적 블록이었다.

이정현이 볼을 잡았다. 허훈이 밀착마크. 그런데 파울을 범했다. KCC는 팀 파울 상황. 이정현은 자유투 2개를 깨끗하게 성공시켰다. 1점 차, 남은 시간은 46.1초.

그리고 허웅의 3점포가 실패했다. 소노의 마지막 공격.

이정현이 볼을 잡았다. KCC의 수비를 찢었다. 특유의 유로스텝에 의한 골밑 돌파가 끝내 성공했다. 39분 58초를 뒤지던 고양 소노가 2초를 남겨놓고 역전에 성공하는 순간이었다.

아직 2초가 남았다. KCC의 작전 타임. KCC는 마지막 공격의 기회가 있었다. KCC는 숀 롱을 활용한 작전이었다. 허훈이 그대로 숀 롱에게 연결. 나이트의 파울이 선언됐다. 나이트의 5반칙 퇴장.

결정적 자유투. 숀 롱은 1구를 성공시켰다. 2구도 림을 통과했다. KCC의 재역전이었다.

하지만, 아직 1초가 남았다. 하지만, 켐바오의 슛은 림을 빗나갔다. KCC가 또 다시 승리를 거뒀다.

KCC는 악재가 있었다. 최준용이 일찌감치 파울 트러블에 걸렸다. KCC의 주요 경기 플랜 중 하나는 소노의 약한 윙 자원(강지훈 정희재 임동섭 최승욱)을 최준용과 송교창이 미스매치로 공략하는 것이었다. 하지만, 최준용이 일찌감치 파울아웃으로 나가면서 플랜에 차질을 빚었다. 하지만, KCC는 허훈이 중심을 잡아냈다. 숀 롱과의 2대2 공격을 통해서 팀 공격의 정확도를 높였다. 허웅과 송교창 역시 정확한 공격으로 소노를 압도했다. KCC '슈퍼팀'의 또 다른 위력이 3차전에 나왔다.

소노는 기습적 더블팀으로 승부를 걸었지만, KCC 선수들은 그 의도를 알고 능수능란하게 대처했다. 오히려 KCC의 사기를 올려주는 모양새가 됐다. 단, 소노는 특유의 트랜지션과 스페이싱 농구로 대응했다. 결국 4쿼터 막판 역전까지 하는 저력을 발휘했다. 3전 전패를 당했지만, 소노의 시스템은 아직 무너지지 않았다. 부산=류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com