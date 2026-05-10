끝내기 사구를 피하다니, 비디오판독은 왜 안했을까 "투수가 타구 맞고 흔들리고 있길래…" [고척현장]

9일 KT전 10회말 2사만루 우규민의 몸쪽 공에 몸을 접어 살짝 피하는 김건희. 티빙화면

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[고척=스포츠조선 정현석 기자]"안 맞은 걸로 봤다."

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9일 고척 KT전에서 11회 연장 혈투 끝에 6대6 무승부를 기록한 키움 히어로즈.

아쉬움이 컸다. 특히 6-6 동점을 만든 10회말 1사 만루 끝내기 찬스 무산이 아쉬웠다. 김건희는 KT 우규민과 풀카운트 승부 끝 헛스윙 삼진으로 물러났다.

그 전에 아쉬운 장면이 또 하나 있었다.

9일 KT전 10회말 2사만루 우규민의 몸쪽 공을 살짝 피하는 김건희. 티빙화면

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2구째 몸쪽 직구였다. 제구의 달인 우규민이 몸쪽 깊숙하게 넣으려다 몸에 맞을 뻔 했다. 김건희가 살짝 몸을 피했다. 중계화면 상 공은 유니폼을 스치듯 포수 미트로 빨려 들어갔다. 만약 맞았다면 끝내기 사구였다. 하지만 김건희는 아무런 반응이 없었고 경기는 그대로 진행됐다. 일부 키움 팬들은 이 장면에 아쉬움을 표했다. 피한 김건희도 아쉬웠고, 비디오판독을 안한 벤치도 아쉬웠다.

설종진 키움 감독. 스포츠조선DB

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10일 고척 KT전을 앞둔 키움 설종진 감독이 설명에 나섰다.

설 감독은 "우선 안 맞았다고 봤다. 건희랑 눈이 마주친 건 안 피했으면 하는, 왜 피했지 하는 생각이었고, 우규민이 앞서 타구에 맞았고, 공이 빠지길래 '이 선수가 지금 흔들리고 있구나'해서 흔들리고 있는 투수를 타임을 걸어서 시간 줄 필요 없다고 판단했다"고 설명했다. 이어 "(중계 화면을) 봤는데 저는 안 맞은 걸로 봤고, 만약에 확실히 맞았다면 건희가 했을 텐데 하지 않았다. 그걸 떠나서 우선 규민이 상태를 봤다"고 설명했다.

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끝내기 상황에서 몸을 피한 것은 본능적인 반응이었다.

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사실 몸쪽 공은 무조건 맞겠다고 미리 설정하지 않고 타석에 서면 몸은 그렇게 반응할 수 밖에 없다. 키움으로서는 타자가 공을 피한 것도, 비디오판독을 안 한 것도 결과적으로 아쉬움이 남은 하루였다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com