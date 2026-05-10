'우리 카메론, 절대 태업할 선수 아닙니다' 감독 입에서 "아이고" 나왔는데..."팀을 살렸다" [잠실 현장]

9일 잠실구장에서 열린 두산과 SSG의 경기. 3회 도루를 성공시킨 두산 카메론. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.05.09/

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[잠실=스포츠조선 김용 기자] "맞는 순간 '아이고' 소리가 나왔다. 카메론이 팀 살렸다."

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두산 베어스 김원형 감독은 외국인 타자 카메론의 기적과 같은 호수비를 어떻게 봤을까.

두산은 9일 잠실구장에서 열린 SSG 랜더스와의 경기에서 9대4로 이겼다. 상대 선발 긴지로가 데뷔전 지나치게 긴장한 탓에 초반부터 손쉽게 점수를 얻으며 경기를 쉽게 풀었지만, 위기가 아예 없었던 건 아니었다.

선발 곽빈의 컨디션이 좋지 않아 3회 2실점 했다. 그리고 6-2 리드하던 5회 또 주자 2명을 내보내며 위기를 맞았다. 타석에는 장타력이 있는 오태곤. 곽빈의 빠른 공을 제대로 밀었다. 우중간을 가를 것 같은 타구. 하지만 카메론이 전력으로 공을 따라가더니 자신의 머리를 넘어가는 공의 낙구 지점을 포착, 몸을 날렸다. 글러브 속에 공이 쏙 빨려들어갔다. 정말 계산을 잘해 완벽하게 잡은 것인지, 몸을 던지고 손을 뻗었는데 운 좋게 들어간 것인지 알 수 없지만 어찌됐든 결과적으로 환상적인 '슈퍼캐치'가 나왔다. 만약 여기서 공이 빠져 4-6까지 쫓겼다면 경기 후반 승리를 장담할 수 없었다. 에이스 곽빈을 쓰고, 상대 데뷔 투수가 나온 경기에서 지는 건 두산에 엄청난 충격이 될 수 있었다.

9일 잠실구장에서 열린 두산과 SSG의 경기. SSG 선수들과 인사를 나누고 있는 두산 김원형 감독. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.05.09/

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10일 SSG전을 앞두고 만난 김 감독은 이 수비를 돌이키며 "큰일날 뻔 했다. 맞는 순간 '아이고' 했다. 그걸 쫓아가서 잡더라. 카메론이 팀을 살렸다"고 말하며 웃었다.

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카메론은 시즌 초반 설렁설렁 '산책 수비' 논란에 휩싸였었다. 태업성 플레이는 아니고, 잡을 수 없는 타구라고 판단하면 쫓아가는 속도를 줄이는 특유의 스타일이 있어 그게 좋지 않게 보였던 것. 김 감독은 "태업할 친구가 절대 아니다"라고 선을 그으며 "외야수로서 자기가 잡을 수 없는 타구라고 판단해버리면 어떤 단어로 표현을 해야할까, 포기라고 말하기는 그래도 그런 느낌의 플레이를 했다. 이후 그 문제에 대해 조언을 들었다. 사실 그 설렁설렁 수비가 나왔던 타구보다 이번 타구가 훨씬 힘들었다. 본인은 머리 위로 넘어가도, 잡을 수 있다고 판단을 했던 것 같다. 정말 잘했다"고 칭찬했다.

시즌 초반 부진을 이겨내고, 공-수 모두에서 맹활약하는 카메론에 대해 김 감독은 "많은 사람들이 의심을 했지만, 나는 기능적으로는 충분히 갖춰진 선수라고 봤다. 얼마나 적응을 빨리, 잘 하느냐의 문제였는데 경기에 나가며 본인의 능력을 잘 보여주고 있다"고 평가했다.

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잠실=김용 기자 awesome@sportschosun.com