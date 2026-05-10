'병역기피' 솔직 해명한다더니…유승준, 핵심 빠진 '감성 팔이' 눈물+사과만

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[스포츠조선 이지현 기자] 가수 유승준이 유튜브를 통해 병역 논란에 대한 솔직한 입장을 밝히겠다고 예고했지만, 정작 구체적인 해명보다는 눈물과 사과에 집중된 모습으로 아쉬움을 남겼다.

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유승준은 지난 9일 자신의 유튜브 채널에 '이제부터 제가 직접 말씀드리겠습니다! 저를 기억하시는 분들을 위해…유승준 Q&A 시작합니다'라는 제목의 영상을 공개했다. 앞서 그는 지난 2일 공개한 영상에서 "오해나 루머나 '군대 왜 안 갔어요?' 같은 이야기까지 어떤 질문도 괜찮다"며 병역 의무 회피 논란과 관련한 입장을 직접 밝히겠다고 예고한 바 있다.

하지만 실제 공개된 영상에서는 핵심 논란에 대한 구체적인 설명이나 새로운 해명은 찾아보기 어려웠다. 유승준은 대부분 팬 댓글을 읽으며 감사 인사를 전하거나 사과의 뜻을 밝히는 데 시간을 할애했다.

한 팬이 "군대만 갔다 왔어도 지금과 달랐을 것"이라며 안타까움을 드러내자 유승준은 먹먹한 표정으로 "감사하다"고 답했다. 또 자신을 과거 심하게 비난했다고 밝힌 한 팬이 "후회와 죄송한 마음이 든다"고 남긴 댓글에는 결국 눈물을 보였다.

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유승준은 "나한테 죄송할 필요 없고 내가 죄송하다. 그런 기억을 남겨드려서 다시 한번 죄송하다는 말씀드린다"며 "기회가 된다면 좋은 추억만 만들어드릴 수 있도록 노력하겠다"고 말했다. 이어 "나이 먹고 주책이다. 이렇게 부족한데도 응원해줘서 고맙다"고 덧붙였다.

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그러나 정작 많은 이들이 궁금해했던 병역 기피 논란의 핵심 배경이나 당시 선택에 대한 구체적인 설명은 없었다. '이제는 못할 이야기가 없다'며 솔직한 Q&A를 예고했지만, 실제 영상에서는 기존 입장을 반복하거나 감정적인 반응에 머물렀다는 반응도 이어지고 있다.

한편 유승준은 1997년 데뷔 후 큰 인기를 얻었으나, 2002년 해외 공연을 이유로 출국한 뒤 미국 시민권을 취득하면서 병역 의무를 회피했다는 논란에 휩싸였다. 이후 한국 입국이 제한됐으며, 현재까지 비자 발급 거부를 둘러싼 법적 다툼이 이어지고 있다.

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olzllovely@sportschosun.com