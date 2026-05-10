'홈팀 두산도 축하했다' 또 하나의 역사 쓴 최정...KBO리그 최초, 통산 1만 타석 기록 [잠실 현장]

7일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 한화의 경기. 1회말 SSG 최정이 한화 류현진을 상대로 투런홈런을 날렸다. 그라운드를 돌고 있는 최정. 인천=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.04.07/

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[잠실=스포츠조선 김용 기자] 역대 최초 통산 1만 타석 달성!

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SSG 랜더스 최정이 또 하나의 이정표를 세웠다.

최정은 10일 잠실구장에서 열린 두산 베어스전에 3번-3루수로 선발 출전했다. 그리고 5회 세 번째 타석에 들어섰다.

최정이 들어서자 SSG가 원정팀이지만 전광판에 축하 메시지가 크게 떴다. 최정이 KBO리그 통산 1만 번째 타석에 들어섰다는 것.

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KBO리그에서 1만 타석을 소화한 선수는 최정이 최초다. 2005년 5월7일 인천에서 LG 트윈스 상대 첫 타석에 들어선 후 꾸준하게 인천 야구를 상징하는 홈런 타자로 뛰어왔다. 그렇게 기록이 쌓이다보니, 1만 타석까지 소화하게 됐다. 삼진으로 물러나 아쉬움이 남았지만, 어찌됐든 타의 추종을 불허하는 대기록.

사진제공=SSG 랜더스

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최정은 자신을 상징하는 3번 타순에서 가장 많은 6453타석을 소화했고, 그 다음 많은 게 1337타석의 5번이었다. 의외로 4번타자 출전이 693타석으로 생각보다 많지 않다. 가장 적은 건 1번타자로, 15타석의 기록이 있다.

한편, 현역에서 뛰는 후배들이 열심히 최정을 추격중이다. 2위는 삼성 최형우로 9928타석, 3위는 KT 김현수의 9546타석, 4위는 두산 손아섭 9333타석, 5위는 삼성 강민호의 9257타석 기록이다.

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잠실=김용 기자 awesome@sportschosun.com