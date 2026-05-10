"왜 악수 안 해?" 日 '깜짝' 놀랐다…北, 대한민국과 女 U-17 대결 앞두고 'NO 하이파이브'→'긴장된 분위기'

사진=AFC 공식 채널 캡처

사진=AFC 공식 홈페이지 캡처

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[스포츠조선 김가을 기자]북한의 황당 태도에 일본도 깜짝 놀랐다.

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대한민국 17세 이하(U-17) 여자 대표팀은 8일 중국 쑤저우의 타이후 풋볼스포츠센터에서 북한과 2026년 아시아축구연맹(AFC) U-17 여자 아시안컵 조별리그 C조 최종전을 치렀다. 이날 경기는 C조의 '순위 결정전'으로 관심을 모았다. 두 팀 모두 종전까지 2연승을 질주했다. 이 경기 결과에 따라 최종 순위가 정해지는 것이었다.

경기 전 황당한 상황이 발생했다. 한국 선수들이 상대 선수들과 하이파이브를 하며 선의의 경쟁을 약속하려고 했다. 하지만 북한 선수들이 하이파이브를 하기는 커녕, 한국 선수들을 외면했다.

일본의 더앤서는 10일 '중국에서 열리고 있는 U-17 여자 아시안컵의 8강 팀이 모두 확정됐다. C조 최종전에서는 한국과 북한이 격돌했다. 킥오프 뒤 이상한 광경이 펼쳐져 화제를 모으고 있다. 두 팀은 순간 긴장된 분위기에 휩싸였다. 양 팀이 정렬하고 국가 제창이 끝났다. 파란색 유니폼을 입은 한국 선수들이 심판진과 손을 맞대며 북한 쪽으로 향하던 순간이었다. 두 선수 사이에 인사 터치는 없었다. 그냥 지나쳤다. 눈도 마주치지 않았다'고 보도했다. 이 매체에 따르면 일본 팬들은 '왜?', '정치와 무관하다' 등의 반응을 보였다.

사진=AFC 공식 홈페이지 캡처

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한편, 한국은 이날 북한에 0대3으로 패했다. 최종 2승1패를 기록, C조 2위로 토너먼트에 진출했다. 대한민국 17세 이하(U-17) 대표팀은 11일(이하 한국시각) 중국 쑤저우의 타이후 풋볼스포츠센터에서 일본과 2026년 아시아축구연맹(AFC) U-17 여자 아시안컵 8강전을 치른다.

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월드컵 진출의 운명이 걸렸다. 이번 대회는 12개국이 참가해 4개 팀씩 3개 조로 나뉘어 조별리그를 치렀다. 각 조 1, 2위를 차지한 6개 팀과 조 3위 중 성적이 좋은 2개 팀이 8강 토너먼트에 진출했다. 4강에 오르는 팀은 10월 모로코에서 개막하는 2026년 국제축구연맹(FIFA) U-17 여자 월드컵에 출전한다. 한국은 월드컵 진출권을 두고 일본과 격돌한다.

김가을 기자 epi17@sportschosun.com