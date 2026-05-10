大충격!! 36이닝 5실점→3.1이닝 6실점+자진강판. 최강 아쿼 웰스에 무슨 일이[대전 현장]

LG 트윈스 라클란 웰스가 4회말 1사 1루서 교체되고 있다. MBC 중계방송 캡쳐

LG 트윈스 라클란 웰스가 4회말 1사 1루서 교체되고 있다. MBC 중계방송 캡쳐

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[대전=스포츠조선 권인하 기자]충격적이다. 평균자책점 1위였던 LG 트윈스의 라클란 웰스가 6실점하며 무너지더니 자진 강판했다.

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웰스는 10일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한화 이글스와의 원정경기에 선발등판해 3⅓이닝 동안 6안타 2볼넷 2탈삼진 6실점(5자책)을 기록하고 4회말 1사 1루서 이원석과 승부 도중 교체됐다.

웰스는 올해 도입된 아시아쿼터 선수 중 최고의 선수로 꼽혔다. 이날 전까지 6차례 선발등판해 2승1패 평균자책점 1.00을 기록했다. 36이닝 동안 단 5실점(4자책)에 불과했다. 평균자책점 2위인 삼성 아리엘 후라도가 2.12이니 웰스의 성적이 압도적임을 알 수 있었다.

4월 22일 한화전서 8이닝 무실점을 한 적이 있어서 이날도 호투를 기대했고 1회말을 공 7개로 삼자범퇴로 끝낼 때만해도 '역시'라는 말이 나왔다.

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그런데 2회말부터 달라졌다. 선두 4번 강백호에게 좌월 2루타, 노시환에게 볼넷을 허용하더니 허인서를 삼진으로 잡은 뒤 김태연에게 좌전안타를 맞고 선취점을 내줬다. 2사후 황영묵에게 2타점 우중간 3루타를 맞고 0-3.

28일 수원KT위즈파크에서 열린 LG와 KT의 경기, LG 선발투수 웰스가 역투하고 있다. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.04.28/

28일 수원KT위즈파크에서 열린 LG와 KT의 경기, LG 선발투수 웰스가 역투하고 있다. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.04.28/

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3회말엔 선두 2번 페라자에게 볼넷을 허용하고 3번 문현빈에게 유격수앞 병살타를 유도했는데 유격수 오지환이 2루수에게 토스한 것이 뒤로 빠지는 실책이 돼 무사 1,3루가 됐다. 오지환은 2루수 신민재에게 토스를 했는데 신민재는 오지환이 2루를 직접 밟을 것으로 생각해 2루를 비켜가는 미스 커뮤니케이션이 생겼던 것. 2아웃이 돼야할 상황이무사 1,3루가 됐고 결국 실점이 됐다. 강백호의 2루수 병살타때 페라자가 홈을 밟았다. 0-4.

4회말에 결국 탈이 났다.

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선두 허인서의 좌월 1루타에 김태연의 희생번트로 된 1사 2루서 이도윤이 우측 3루타를 쳐 0-5가 됐다. 황영묵까지 좌전안타를 쳐 0-6.

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그리고 이원석에게 초구 볼에 이어 2구째 140㎞의 직구를 던진 뒤 벤치를 호출했다.

김광삼 투수코치와 트레이너가 함께 나가 웰스의 상태를 살폈고 결국 교체가 결정됐다. 김진수가 올라와 이원석을 병살타로 잡고 4회를 마무리.

다행히 부상으로 교체된 것은 아니다. LG측은 "몸에 별다른 이상이 있어서 교체된 것은 아니다"라고 설명했다.

패전 위기에 몰린 웰스는 평균자책점도 2.06으로 껑충 뛰었다. 그런데도 1위다.

대전=권인하 기자 indyk@sportschosun.com

28일 수원KT위즈파크에서 열린 LG와 KT의 경기, 6회말 1사 2,3루 웰스가 김현수를 투수 앞 땅볼로 잡아낸 후 미소짓고 있다. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.04.28/