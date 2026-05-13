Advertisement
광고 닫기

"뻥 뚫렸죠" '딱 한점만' 기도했는데 만루홈런이라니, '병살 3개' 득점권 얼음 LG와 극과극, 8연승 vs 3연패 명암

입력

12일 잠실구장에서 열린 LG와 삼성의 경기. 8회초 2사 만루 삼성 전병우가 역전 만루포를 날린 뒤 환호하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.06.12/
12일 잠실구장에서 열린 LG와 삼성의 경기. 8회초 2사 만루 삼성 전병우가 역전 만루포를 날린 뒤 환호하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.06.12/

[잠실=스포츠조선 정현석 기자]딱 한점만 내자고 기도하고 있었다.

박승규의 행운의 빗맞은 내야안타로 8회초 1-1 2사 만루. 선수도 농담처럼 "왜 이런 시련을 내게 주나"라고 생각하며 타석에 섰다.

벤치는 간절했다. "딱 한점만 내라" 생각했는데 4점이 나 버렸다.

삼성 히어로 전병우와 박진만 감독 이야기다.

12일 잠실 LG전. 팽팽한 투수전 끝에 1-1로 8회까지 왔다.

엘도라도가 잠실구장 3루측 삼성 응원석에 울려퍼졌다. 2사 1,2루. 행운이 시작됐다. 박승규가 바깥쪽 낮은 슬라이더를 커트하다시피 친 타구가 3루 앞 잔디로 향했다. 2사 만루를 만드는 행운의 내야안타. 2사 만루였다.

12일 잠실구장에서 열린 LG와 삼성의 경기. 8회초 2사 만루 삼성 전병우가 역전 만루포를 날리고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.06.12/
12일 잠실구장에서 열린 LG와 삼성의 경기. 8회초 2사 만루 삼성 전병우가 역전 만루포를 날리고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.06.12/

타석에는 전병우. "왜 이런 시련이 나에게"라며 타석에 선 그는 2B1S에서 몸쪽 낮게 떨어지는 슬라이더를 골프스윙으로 가볍게 퍼올려 왼쪽 담장을 훌쩍 넘겼다. 3루측 관중석을 가득 메운 삼성팬들을 열광의 도가니로 몰고 간 역전 그랜드슬램.

2014년 이후 12년 만에 완성된 8연승. 이 승리로 삼성은 LG를 끌어내리고 단독 2위에 올라섰다. 선두 KT 위즈와도 단 1경기 차다.

이틀연속 만루 홈런. 사령탑도 짜릿했다.

12일 잠실구장에서 열린 LG와 삼성의 경기. 8회초 2사 만루 삼성 전병우 역전 만루포에 박진만 감독이 환호하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.06.12/
12일 잠실구장에서 열린 LG와 삼성의 경기. 8회초 2사 만루 삼성 전병우 역전 만루포에 박진만 감독이 환호하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.06.12/

박 감독은 "어제는 동점 상황에서 거의 맨 마지막 8회 투어웃이라 '제발 1점만 내라' 이러고 있었는데 거기서 홈런이 나오니까 (가슴이) 뻥 뚫린 기분이다"며 환하게 웃었다.

김영웅의 햄스트링 부상 재발 속 책임감이 커진 전병우의 공수 활약. 사령탑으로선 고마울 따름이다.

박진만 감독은 "병우가 올해 개인적으로도 또 중요한 해(예비 FA 시즌)고, 캠프 때부터 또 성실하게 또 준비를 잘했다. 다른 선수도 열심히 했지만 (류)지혁이랑 병우가 고참으로 캠프 때 가장 준비를 잘했고 그 결과가 지금 나오고 있는 것 같다"고 설명했다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement