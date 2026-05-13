'급소 강타' 약 됐나? 15일-38타수 '무안타' → 60홈런 포수 악몽 탈출…'신기록' 직전 끝났다

칼 랄리. AP연합뉴스

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칼 랄리. 연합뉴스

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[스포츠조선 김영록 기자] 길었던 악몽이 끝났다.역대 최초 60홈런 포수라는 빛나는 영광에 자칫 오점이 남을 뻔했다.

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시애틀 매리너스 칼 랄리는 13일(이하 한국시각) 미국 휴스턴의 다이킨파크에서 열린 휴스턴 애스트로스전에서 4타수 2안타를 기록하며 팀의 10대2 대승을 이끌었다. 이날 4번타자로 출전한 랄리는 2회초 첫 타석에서 볼넷, 7회초와 9회초 각각 안타로 출루한 뒤 모두 홈을 밟으며 3득점을 기록했다.

오클랜드 애슬레틱스와 아메리칸리그 서부지구 선두를 경쟁중인 시애틀에겐 귀중한 1승. 하지만 이날 랄리의 안타는 그보다 훨씬 큰 의미가 있었다.

지난달 28일 미네소타 트윈스전 8회 쏘아올린 홈런, 그 이후 시작된 기나긴 '무안타' 행진의 마지막을 알린 한방이었다. 무려 15일, 38타수만에 기록한 안타였다.

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하마터면 팀 최다 타석 무안타 신기록을 세울 뻔했다. 시애틀 구단 기록은 2021년 제러드 켈레닉이 기록한 42타수 무안타다.

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프로스포츠에선 상식적으로 이해할 수 없는 기나긴 부진을 겪는 일이 간혹 있다. 올해 최악의 주인공 중 한명이 랄리다.

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야구는 흐름의 경기다. 이유없는 부진도 탈출하기 위한 계기가 필요했다. 현지 매체들은 6회말을 주목했다.

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휴스턴 크리스찬 워커의 파울이 포수인 랄리의 급소를 강타했던 것. 랄리는 한동안 고통스러워하며 일어나지 못했다.

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어쩌면 저주를 끊어낸 계기였을까. 랄리는 곧바로 7회초 우중간에 떨어지는 안타로 무안타 행진을 끝냈기 때문. 안타를 친 뒤 랄리는 환하게 웃으며 그간의 고통을 잊고자 노력하는 모습이었다.

랄리는 뒤이은 랜디 아로자레나의 2루타 때 홈을 밟았고, 시애틀 선수들은 뜨겁게 환호했다. 구단 측은 상대팀 휴스턴에 랄리의 무안타 행진을 끝낸 안타 공을 정중히 요청, 랄리에게 선물했다.

랄리는 이제 아메리칸리그를 대표하는 슬러거 중 한명이다. 2022년부터 27-30-34-60홈런을 쏘아올렸다.

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특히 지난해는 메이저리그 역사상 최초로 60홈런을 기록한 포수가 되면서 애런 저지(뉴욕 양키스)와 치열한 MVP 경쟁을 벌였다. 아쉽게 MVP 2위에 그치긴 했지만, 말 그대로 역사의 한획을 그은 시즌이었다.

봉우리가 높았던 만큼 골짜기가 깊다. 랄리의 올시즌 성적은 타율 1할6푼6리 7홈런 18타점, OPS(출루율+장타율) 0.574다. 원래 타율이 높은 선수는 아니었지만, 압도적인 장타력으로 이를 상쇄했던 그가 끝없는 부진에 빠졌었기 때문.

악몽을 끝낸 랄리는 이제 다시 달릴 수 있을까.

김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com