문현빈-페라자 홈런→'유종의 미' 쿠싱 고별투 SV…'강백호 첫 수원 원정' 한화, KT 잡고 2연승 [수원 리뷰]

15일 수원KT위즈파크에서 열린 한화와 KT의 경기.4회초 1사 1루 문현빈이 역전 2점홈런을 치고 있다. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.05.15/

15일 수원KT위즈파크에서 열린 한화와 KT의 경기. 한화 선발투수 왕옌청이 역투하고 있다. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.05.15/

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[수원=스포츠조선 이종서 기자] 한화 이글스가 주말 3연전을 승리로 출발했다.

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한화는 5일 수원 KT위즈파크에서 열린 KT 위즈와의 원정경기에서 5대3으로 승리했다. 2연승을 달린 한화는 시즌 전적 19승21패를 기록했다. KT는 2연패. 시즌 전적은 24승15패가 됐다.

한화는 이도윤(2루수)-요나단 페라자(우익수)-문현빈(좌익수)-강백호(지명타자)-노시환(3루수)-허인서(포수)-김태연(1루수)-이원석(중견수)-심우준(유격수) 순으로 선발 라인업을 구성했다. 이도윤은 시즌 처음으로 1번타자로 나서게 됐다. 김 감독은 "페이스가 좋다"고 기대했다.

KT는 최원준(우익수)-김상수(2루수)-김현수(1루수)-샘 힐리어드(좌익수)-허경민(3루수)-장성우(지명타자)-배정대(중견수)-한승택(포수)-이강민(유격수)이 선발 출전했다.

15일 수원KT위즈파크에서 열린 한화와 KT의 경기. 2회초 타석에 들어서던 강백호가 KT 팬들에게 인사하고 있다. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.05.15/

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지난 시즌 종료 후 FA 자격을 얻어 KT에서 한화로 FA 이적한 강백호는 이날 첫 수원 원정에 왔다. 경기를 앞두고 커피 1000잔을 관중석에 돌리는 등 그동안 응원해준 KT 팬들에게 감사 인사를 전했다. 첫 타석에서 90도 인사를 했다. 다만, 타석에서는 화끈한 모습을 보여주지 못했다. 총 4차례 타석에 섰고, 안타를 때려내지 못했다.

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강백호는 침묵했지만, 한화 타선은 KT를 승리를 잡을 만큼의 점수를 냈다.

2회말 KT가 선취점을 냈다. 선두타자 허경민이 볼넷을 얻어냈고, 2사 후 한승택의 볼넷에 이어 이강민이 적시타를 치면서 1-0 리드를 잡았다.

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4회초 한화가 경기를 뒤집었다. 선두타자 이도윤이 안타를 쳤고, 1사 후 문현빈의 투런 홈런이 이어졌다.

15일 수원KT위즈파크에서 열린 한화와 KT의 경기.4회초 이도윤이 안타를 치고 추승우 1루 코치와 하이파이브를 하고 있다. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.05.15/

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KT는 4회말 선두타자 장성우가 볼넷으로 나가면서 찬스를 만들었다. 배정대의 땅볼 때 상대 실책이 나왔지만, 장성우가 아웃이 되면서 1사 2루가 됐다. 한승택이 삼진으로 돌아섰지만, 이강민의 적시타로 2-2 균형을 맞췄다.

5회초 한화가 다시 리드를 가지고 왔다. 선두타자 허인서가 안타를 쳤고, 김태연의 희생번트에 이어 심우준의 적시타가 나왔다.

한화는 8회초 1사 후 심우준의 볼넷과 이도윤의 진루타, 페라자의 투런 홈런으로 5-1로 점수를 벌리며 승부에 쐐기를 박았다.

KT는 9회말 유준규와 최원준이 연속 안타를 치면서 반격 찬스를 만들었다. 김상수의 병살타로 2사 2루가 됐지만, 김현수의 적시타로 한 점을 따라갔다. 그러나 이후 이도윤의 호수비에 막히면서 득점이 이어지지는 않았다.

15일 수원KT위즈파크에서 열린 한화와 KT의 경기. 한화 선발투수 왕옌청이 역투하고 있다. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.05.15/

15일 수원KT위즈파크에서 열린 한화와 KT의 경기. KT 선발투수 고영표가 역투하고 있다. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.05.15/

한화는 선발 왕옌청이 5이닝 2실점으로 선발투수로서 역할을 해냈다. 왕옌청이 마운드에 있는 동안 타선은 3점을 뽑았고, 왕옌청은 시즌 4승(2패) 째를 거뒀다. 왕옌청에 이어 윤산흠(1이닝 무실점)-이민우(1이닝 무실점)-이상규(1이닝 무실점)-잭 쿠싱(1이닝 1실점)이 차례로 올라와 승리를 지켜냈다. 이날 한화와 계약 마지막날인 쿠싱은 마지막까지 승리에 힘을 보탰다. 쿠싱은 시즌 4번째 세이브를 올렸다.

KT는 선발 고영표가 7이닝 3실점을 했지만, 한승혁(⅔이닝 2실점)-전용주(⅓이닝 무실점)-우규민(1이닝 무실점)이 등판했다.

수원=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com