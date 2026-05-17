9회말 대타 작전 대성공! 이정훈 끝내기+류현진 200승 저지…KT 3연패 탈출 → 한화 4연승 막았다 [수원리뷰]

17일 수원KT위즈파크에서 열린 KT와 한화의 경기. 9회말 1사 1,3루 KT 대타 이정훈이 끝내기 안타를 날린 뒤 환호하고 있다. 수원=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.05.17/

17일 수원KT위즈파크에서 열린 KT와 한화의 경기. 9회말 1사 1,3루 KT 대타 이정훈이 끝내기 안타를 날린 뒤 환호하고 있다. 수원=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.05.17/

17일 수원KT위즈파크에서 열린 KT와 한화의 경기. 5회를 마친 한화 선발 류현진이 더그아웃으로 향하고 있다. 수원=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.05.17/

Advertisement

Advertisement

[수원=스포츠조선 김영록 기자] KT 위즈가 막판 뒤집기 실력을 과시하며 3연패를 탈출했다. '레전드' 류현진의 한미통산 200승도 저지했다.

Advertisement

KT는 17일 수원 KT위즈파크에서 열린 한화 이글스와의 경기에서 9회말 터진 대타 이정훈의 끝내기 안타로 8대7, 극적인 뒤집기승을 거뒀다.

이날 승리로 KT는 최근 3연패의 부진을 탈출함과 동시에 삼성 라이온즈를 제치고 다시 단독 선두로 올라섰다. 반면 최근 상승세를 타며 상위권 도약을 꿈꿨던 한화는 뒷심 부족으로 무너졌다.

류현진은 지난 12일 키움 히어로즈 상대로 시즌 4승째를 올리며 KBO리그 통산 121승째를 수확했다. 메이저리그에서 10년간 거둔 78승을 합쳐 2006년 프로 데뷔 이래 총 199승이었다. 하지만 이날 200승 도전이 실패하면서 다음을 기약하게 됐다.

Advertisement

이날 KT는 최원준(우익수) 김민혁(좌익수) 김현수(1루) 힐리어드(중견수) 장성우(지명타자) 김상수(2루) 오윤석(3루) 한승택(포수) 이강민(유격수) 라인업으로 임했다. 상대 선발이 좌완 류현진임에도 1~4번을 좌타자로 줄세운 점이 눈에 띈다. 선발은 맷 사우어.

17일 수원KT위즈파크에서 열린 KT와 한화의 경기. 한화 김경문 감독이 생각에 잠겨 있다. 수원=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.05.17/

Advertisement

한화는 '노시환 1번'이란 파격적인 수를 던졌다. 한화 라인업은 노시환(3루) 페라자(우익수) 문현빈(좌익수) 강백호(지명타자) 이진영(중견수) 이도윤(2루) 김태연(1루) 최재훈(포수) 심우준(중견수)이다. 선발 류현진이 보다 편안하게 던질 수 있도록 최근 불방망이인 허인서 대신 베테랑 최재훈이 마스크를 썼다.

경기전 만난 이강철 KT 감독은 류현진의 한미통산 200승 도전 이야기가 나오자 "대기록은 너무 빨리 해도 좋지 않다. 오늘은 아홉수로 만들겠다"며 필승 각오를 다졌다. 리그 선두라고는 최근 3연패, 이번주 1승4패, 삼성 라이온즈에 공동 선두를 허용한 이상 절박했다.

Advertisement

그는 "다음 등판이 대전 홈경기던데, 대기록은 기왕이면 축포, 불꽃놀이 쏘면서 홈팬들과 함께 하는 게 좋지 않겠나"라며 웃었다. 전날 2홈런 7타점을 몰아친 한화 강백호에 대해서는 "그렇게 하루에 몰아치는게 더 낫다"면서도 "오늘이 빨리 지났으면 좋겠다"며 답답한 마음도 숨기지 않았다.

17일 수원KT위즈파크에서 열린 KT와 한화의 경기. KT 이강철 감독이 경기를 준비하고 있다. 수원=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.05.17/

Advertisement

김경문 한화 감독은 '리드오프 노시환'에 대해 "강백호가 뒤에서 요즘 잘 치고 있으니까 (노)시환이는 1번에서 편하게 치라는 의미"라고 했다. 전날 부상 복귀전에서 6⅓이닝 2실점(1자책)으로 호투한 오웬 화이트에 대해서는 "걱정할 게 없는 투수다. 어제도 이닝이 어디까지 가나 정도만 고민했다. 필요할 때 잘 던져줬다"면서 "워낙 컨트롤이 좋다. 힘으로 이기는 투수가 아니다"라며 미소지었다.

KT는 1회말 최원준의 2루타, 김민혁의 희생번트, 김현수의 볼넷으로 만든 1사 1,3루에서 힐리어드의 적시타로 선취점을 뽑았다. 이어 김상수의 적시타가 이어지며 2-0으로 차이를 벌렸다.

17일 수원KT위즈파크에서 열린 KT와 한화의 경기. 4회초 2사 2,3루 한화 최재훈이 안타를 날린 뒤 환호하고 있다. 수원=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.05.17/

하지만 한화는 4회초 문현빈의 2루타를 시작으로 1사 후 이진영의 적시타, 이어진 2사 2,3루에서 최재훈의 2타점 적시타로 3-2 뒤집기에 성공했다.

류현진과 사우어 모두 5회를 끝으로 마운드를 내려갔다. 주 2회 등판이라는 점, 류현진은 39세의 나이, 사우어는 95개의 투구수가 문제였다.

한화는 6회초 KT 한승혁을 상대로 2루타로 출루한 이진영을 김태연이 내야땅볼로 불러들이며 4-2가 됐다. KT는 6회말 박준영 상대로 힐리어드가 솔로포를 쏘아올리며 1점 따라붙었다. 한화는 7회초 2사 2루에서 문현빈의 1타점 적시타, KT 스기모토의 폭투, 유격수 이강민의 실책을 묶어 2점을 더 달아났다.

17일 수원KT위즈파크에서 열린 KT와 한화의 경기. 7회초 2사 1,2루 한화 이원석 내야 땅볼 때 KT 유격수 이강민 실책을 범한 뒤 아쉬워하고 있다. 수원=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.05.17/

하지만 KT는 7회말 한화 윤산흠이 유준규-최원준-김민혁의 3연속 볼넷으로 무사 만루를 만드는 난조를 틈타 김현수의 빗맞은 좌익선상 2타점 적시타로 따라붙었다. 이어 2사 후 한화 조동욱 상대로 김상수가 1타점 좌익수 앞 적시타로 류현진의 200승 도전을 막아냈다.

KT는 8회초 우규민을 투입했고, 2사1루에서 마무리 박영현을 투입, 필승 각오를 다졌다.

8회말에는 선두타자 강현우가 볼넷으로 살아나갔고, 대주자 배정대가 투입됐다. 장준원의 희생번트에 이어 최원준의 역전 적시타가 터지며 7-6 뒤집기에 성공했다.

17일 수원KT위즈파크에서 열린 KT와 한화의 경기. KT 최원준이 안타를 날린 뒤 환호하고 있다. 수원=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.05.17/

하지만 9회초 KT 마무리 박영현의 제구가 흔들리며 1사 만루 위기를 맞이했고, 한화 김태연의 희생플라이로 7-7 동점을 허용했다. KT 중견수 배정대는 무리한 홈 승부 대신 추가 진루 견제를 택했다.

길었던 승부는 9회말에야 끝을 고했다. KT선두타자 장성우가 볼넷으로 걸어나갔다. 한화는 6번째 투수 이민우 대신 강재민을 투입했지만, 희생번트와 오윤석의 안타가 이어지며 1사 1,3루가 됐다.

배정대 대신 이정훈이 대타로 나섰고, 2루수 키를 넘는 끝내기 안타로 경기를 마무리지었다.

17일 수원KT위즈파크에서 열린 KT와 한화의 경기. 9회말 1사 1,3루 KT 대타 이정훈이 끝내기 안타를 날린 뒤 환호하고 있다. 수원=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.05.17/

수원=김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com