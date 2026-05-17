"정연아, 몸이 이상해" 공승연, '쿠싱증후군' 앓던 동생 살려낸 한마디 ('유퀴즈')

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[스포츠조선 정안지 기자]트와이스 정연이 힘든 시기 자신의 옆을 지켜준 언니 공승연에게 고마운 마음을 전하며 눈물을 흘렸다.

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17일 tvN '유퀴즈온더블럭' 측은 "정연이 가장 힘들었던 시절, 항상 옆에서 버팀목이 되어준 공승연! 언니가 내 언니라 고마워. 승연X정연 자매의 눈물"이라는 제목의 예고편을 공개했다.

이날 정연은 "그때 언니한테 많이 의지를 했다. 당시 정신적으로 힘들었던 시기였다"라고 떠올렸다.

정연은 지난 2020년 목 디스크 치료 과정에서 스테로이드 복용 후 쿠싱 증후군을 겪으며 급격한 체중 변화와 건강 악화를 경험했다. 이후 공황 증상까지 겹치며 여러 차례 활동을 중단해야 했지만, 꾸준한 치료와 회복 끝에 다시 무대 위로 돌아왔다.

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정연은 "언니가 나를 붙잡고 '너 몸이 좀 이상하다. 병원에 가야 할 것 같다'고 하더라"면서 "그 덕분에 내 정확한 진단을 알았다. '쿠싱'이라고 처음 듣는 단어였다"라고 회상했다. 이어 "언니 덕분에 치료도 잘 되고 건강해져서 고맙다"라며 "언니가 너무 핫하고 잘돼서 너무 좋다. 언니가 나의 친언니가 되어 줘서 고맙다. 미안하다"라며 눈물을 흘렸다.

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공승연도 동생의 이야기를 듣고 눈물을 흘렸다. 공승연은 "당시 정연이가 너무 힘들어하고, 혼자 두는 게 불안했다"라면서 "동생이 숙소 살 때도 계속 찾아갔고 우리 집에서 지내게 했다. 내가 직접 곁에 두고 돌보고 싶어서 '같이 살자'고 했었다"라고 했다.

이어 그는 "이겨내 줘서 정말 고맙고, 지금 동생이 '너무 예뻐졌다', '리즈를 다시 찾았다'라는 이야기가 들으니까, 너무 기분이 좋다"라며 "동생은 뭘 해도 제대로 하는 친구고 잘하니까 믿어 의심치 않는다"라고 전해 깊은 자매애를 보여줬다

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anjee85@sportschosun.com