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이제 160㎞도 슝슝…토미존 복귀 4860억팔, 이제 양키스 콜업 결단만 남았다

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[스포츠조선 박상경 기자] 뉴욕 양키스 에이스 게릿 콜의 준비가 마무리 된 모양새다.

양키스 산하 트리플A팀인 스크랜턴/윌크스베리 레일라이더스 소속으로 재활 등판 중인 콜은 18일(한국시각) 트리플A 시라크슈 메츠전에서 5⅓이닝 6안타 1볼넷 6탈삼진 1실점했다. 총 투구 수는 86개, 직구 최고 구속은 99.6마일(약 160㎞)이 나왔다. 스트라이크 비율은 65.1%(56개), 직구 평균 구속은 97마일(약 156.1㎞)이 찍혔다. 지난 3월 11일부터 재활 등판을 시작한 콜이 이날로 6번째 등판째임을 고려하면 몸 상태는 어느 정도 완성된 모양새.

콜은 경기 후 "구속, 제구 모두 좋았고 이닝도 빠르게 마무리 했다. 물론 우리를 시험에 들게 하는 이닝도 있었다"며 "나는 매 경기마다 점점 강해지고 있다"고 자신감을 나타냈다.

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6차례 재활 등판에서 콜은 28⅔이닝 평균자책점 4.71이었다. 볼넷 3개를 내준 반면, 탈삼진 28개를 잡았다. 투구 수 역시 점차 늘ㄹ가는 등 긍정적인 신호가 이어지고 있다. 콜은 "순조롭게 회복되고 있다. 구속이 꾸준히 늘고 있고 회복 속도나 구속, 제구 모두 만족스럽다"고 말했다.

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하지만 양키스의 애런 분 감독은 당장 콜을 올릴 생각이 없는 모양. 그는 콜이 마이너리그에서 한 번 더 선발 등판할 것이라고 밝혔다. 분은 "재활은 정말 긴 과정이다. 작녁 오프시즌까지 포함하면 (콜이) 메이저리그에 선 게 벌써 17개월 전"이라고 말했다.

미국 야후스포츠는 "18일 등판은 콜이 마이너리그에서 던지는 선발 등판의 마지막에서 두 번째 정도가 될 것"이라고 전망했다. 다가올 마이너 등판이 마지막 재활 등판이 될 것이라는 점을 암시한 것이다.

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콜은 메이저리그를 대표하는 투수다. 2019시즌을 마친 뒤 양키스와 9년 총액 3억2400만달러의 초대형 계약을 맺었다. 이전 최대 계약이었던 스티븐 스트라스버그(7년 총액 2억4500만달러)를 가볍게 넘어서며 투수 역대 최다 기간 및 금액 계약 역사를 썼다. 휴스턴 애스트로스 시절까지 장발과 턱수염을 고수했으나, 양키스 입단식에 깔끔하게 이발을 했고, 10년 만에 면도를 하고 나왔음을 밝혀 화제를 모으기도 했다.

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이후 콜은 양키스의 간판 투수 역할을 했다. 코로나 팬데믹으로 단축된 2020시즌 7승(3패)을 시작으로 2021년엔 16승, 2022년엔 13승, 2023년엔 15승을 올렸다. 하지만 2024년 팔꿈치 통증 여파로 8승에 그쳤고, 결국 지난해 수술대에 올랐다.

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콜은 올 시즌 연봉 3600만달러(약 540억원)를 받는다. 두 자릿수 승수 뿐만 아니라 이닝, 나아가 우승을 위한 에이스 노릇을 해야 한다는 기대가 고스란히 담긴 금액이다. 이런 이름값에 걸맞은 에이스의 귀환이 임박했다.

박상경 기자 ppark@sportschosun.com