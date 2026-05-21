이젠 거포 유격수다! → 전민재 솔직 고백 "롯데 와서 진짜 놀란 부분 많았다"

대전=한동훈 기자

21일 대전 한화생명 볼파크에서 열린 롯데와 한화의 경기. 2회초 2사 1루 전민재가 선제 2점홈런을 치고 기쁨을 나누고 있다. 대전=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.05.21/

21일 대전 한화생명 볼파크에서 열린 롯데와 한화의 경기. 4회말 1사 1루 이호준과 전민재가 노시환의 땅볼 타구를 병살로 이어가고 있다. 대전=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.05.21/

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[대전=스포츠조선 한동훈 기자] 트레이드가 전민재(롯데)의 야구 인생을 바꿨다. 전민재는 두산에서 롯데로 이적하며 주전 선수로 도약했다. 전민재는 19일 21일 대전 한화전 두 경기 연속 홈런을 폭발하며 2연승에 앞장섰다.

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전민재는 "작년에 (롯데에)와서 진짜 놀란 부분이 많았다"고 돌아봤다.

롯데는 2024시즌을 마치고 두산과 2대3 대형 트레이드를 단행했다. 롯데는 전민재 정철원을 데리고 오면서 김민석 추재현 최우인을 보냈다.

2018년 두산에 입단한 전민재는 많은 시간을 2군에서 보냈다. 차세대 주전 유격수감으로 기대를 모았다. 하지만 두산에서 자리를 잡지 못했다. 2024년 100경기 출전하며 드디어 빛을 봤는데 운명의 트레이드를 하게 된 것.

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전민재는 롯데에 오면서 전성기 문을 열었다. 곧바로 주전 유격수를 꿰찼다. 2025년 올스타전에도 출전했다. 게다가 롯데는 리그를 대표하는 전국구 인기구단. 전민재의 인지도도 두산 시절과는 비교할 수 없을 정도로 높아졌다.

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전민재는 "야구장 어디를 가든 항상 팬들이 원정석을 꽉 채워주신다. 경기장에서 뛰는데 많은 힘을 얻는다. 처음에는 진짜 놀랐는데 그래도 이제 조금은 익숙해졌다"고 혀를 내둘렀다.

두산에서 보낸 2군 시절은 전민재를 더욱 단단하게 단련시켰다.

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전민재는 "하루하루가 힘들었다. 내 자신이 너무 부족하다고 느끼던 때였다. 아직 1군에서 통할 실력을 갖추지 못했다고 생각하던 나날들이었다"고 돌아봤다.

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사실 롯데에 오면서 가장 많이 발전한 것은 마음가짐이었다.

21일 대전 한화생명 볼파크에서 열린 롯데와 한화의 경기. 2회초 2사 1루 전민재가 선제 2점홈런을 치고 있다. 대전=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.05.21/

19일 대전한화생명볼파크에서 열린 롯데와 한화의 경기. 8회말 무사 1,2루 이도윤 타석때 2루주자 오재원이 김원중의 견제구에 귀루하고 있다. 롯데 유격수는 전민재. 대전=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.05.19/

19일 대전한화생명볼파크에서 열린 롯데와 한화의 경기. 2회초 2사 1루 롯데 전민재가 역전 2점홈런을 치고 한동희와 기쁨을 나누고 있다. 대전=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.05.19/

전민재는 "솔직히 말해서 기술적으로도 늘긴 늘었지만 마음 차이가 큰 것 같다. 과거에는 야구를 무서워했다. 2군에만 있으면 마음이나 그런게 업그레이드가 되지 않는다. 1군에 오면서 실수도 해보고 잘하는 플레이도 해보면서 발전했던 것 같다. 어찌 됐건 실수를 해보면서 성장을 했던 것 같다"고 설명했다.

얼마든지 만회할 기회가 있다는 안정감이 자신감으로 돌아왔다.

전민재는 "예전에는 실수 한 번 하면 거기에 엄청 빠져들었다. 그런데 지나고 보니까 아무것도 아니더라. 왜 그렇게 거기에 빠져서 그랬지 싶다. 내일도 있고 모레도 있다. 지금은 그런 부분이 많이 발전했다"고 밝혔다.

전민재는 전 경기 출전이 목표다. 유격수는 체력 부담이 가장 큰 포지션이다.

"아프지만 않으면 모든 경기 다 나가고 싶다. 경기력을 보고 감독님께서 판단을 하시는거지 내가 쉬고 싶다는 생각은 해본 적이 없다. 모든 경기에 다 나가고 싶다."

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com