[오피셜]'굿바이 데일' 결국 공식 발표 떴다! KIA 구단 역사상 최초 日 투수 영입

사진=KIA 타이거즈

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[스포츠조선 나유리 기자]결국 KIA 타이거즈가 시라카와 케이쇼를 품었다. 시라카와는 KBO리그에서 세번째 유니폼을 입게 됐다.

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KIA 구단은 28일 오후 "제리드 데일의 대체 아시아쿼터 선수로 시라카와를 영입했다"고 공식 발표했다. 2001년생 일본인 투수인 시라카와는 KIA와 총액10만 달러(계약금 2만, 연봉 4만, 옵션 4만)에 계약을 맺었다. KIA 구단 최초 일본 국적 선수 영입이다.

일본 도쿠시마현 출신의 우완투수 시라카와는 신장 1m81, 체중 88kg의 체격을 지니고 있다. 시라카와는 부상 대체 외국인 선수 제도가 도입된 지난 2024년에 KBO리그 무대를 처음 밟았다. 그해 SSG 랜더스, 두산 베어스 두 팀을 거치며 총 12경기에 모두 선발로 출전했고 57⅓이닝 4승 5패 46탈삼진 평균자책점 5.65의 기록을 남겼다.

스포츠조선DB

이후 일본 독립리그 팀인 도쿠시마 인디고삭스로 복귀해 올 시즌 5경기에 선발로 나서 25이닝을 투구하며 1승 1패 34탈삼진 평균자책점 1.08을 기록했다.

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KIA 관계자는 "시라카와는 와일드한 투구 폼과 높은 타점에서 형성되는 위력적인 구위의 빠른 볼이 강점인 투수이다. 커브, 슬라이더, 포크볼 등 다양한 변화구 구사 능력도 갖추고 있다. 이미 한 차례 KBO 리그를 경험했기 때문에 중도에 합류하더라도 리그 적응이 빠를 것이라는 점도 장점"이라며"선발과 중간을 가리지 않고 활용도가 높아 팀 마운드 구성에 큰 도움이 될 것으로 기대한다"고 말했다.

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한편 시라카와는 29일 퓨처스 선수단에 합류해 컨디션을 끌어올린 뒤 1군 선수단에 합류할 예정이다.

나유리 기자 youll@sportschosun.com