'유방암 투병' 박미선 "림프절 전이돼 항암 16번...다시 하라면 못해"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 개그우먼 박미선이 유방암 투병 당시의 고통과 복귀를 앞둔 현재 건강 상태에 대해 밝혔다.

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28일 MBN 새 가족 관찰 리얼리티 '남의 집 귀한 가족'은 예능에 복귀한 박미선의 모습이 담긴 선공개 영상을 공개했다.

영상에서 박미선은 유방암 진단 당시를 떠올리며 "건강검진을 통해서 처음 발견했다. '한블리' 녹화 중에 병원으로부터 전화받았는데 정확하게 이야기를 안 해주는데 느낌이 이상한 건 알았다"고 회상했다. 이어 "녹화하는데 영상이 눈에 잘 안 들어왔다"고 털어놨다.

그는 "다음 날 병원에 가서 확인하고 의사 선생님한테 한 첫마디가 '이제 어떻게 해야 하죠? 방송 스케줄이 너무 밀려있다'는 거였다. 방송을 먼저 걱정했다"며 "그런데 일단 내 몸이 먼저니까 죄송하다고 양해 구하고 (방송을) 정리했다"고 전했다.

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박미선은 "수술하고 방사선 치료만 하면 될 줄 알았는데 막상 열어보니까 림프절에 전이가 돼서 항암과 방사선 치료를 했다. 그때는 거의 일주일 죽었다가 일주일 살아나면 치료받았다. 항암 치료를 16번 했다"고 말했다.

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그러면서 "내가 살려고 하는 치료인데 정말 죽겠다 싶었다. 그런데 해야 하니까 하는 거고 버텨야 하니까 버티는 거지 다시 하라고 하면 진짜 못할 것 같다"고 고통스러웠던 시간을 떠올렸다.

힘든 시간을 보내는 아내의 곁을 지켰던 이봉원은 "당연히 힘들다. 하지만 당사자보다 힘든 건 아무도 없으니까"라고 담담하게 말했다. 이어 "아시는 분은 아시겠지만 되게 아프다. 머리도 빠지고 몸이 아프니까 짜증도 생기고 스트레스 생기고 히스테리가 생길 수밖에 없다. 그런데 본인 자체도 열심히 치료해 보자는 긍정적인 마인드로 치료받아서 많이 좋아졌다"고 덧붙였다.

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박미선은 현재 건강 상태에 대해 "치료는 완전히 끝났고 약은 계속 먹고 있고 주기적으로 검사하고 있다"며 "예전과는 완전히 똑같다고 할 수는 없고 체력이 5~60% 정도 올라온 상태다. 잘 관리하고 있다"고 전했다.