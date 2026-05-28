신정환, 엘제이-이선정 영상 전격 삭제..."인간도 아냐" LJ 저격에 물러서

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[스포츠조선 김준석 기자] 방송인 엘제이(LJ)가 신정환과 전 아내인 배우 이선정을 향해 거친 분노를 드러낸 가운데, 논란의 중심에 섰던 유튜브 영상이 결국 비공개 처리됐다.

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엘제이는 지난 28일 밤부터 자신의 SNS를 통해 신정환에게 보낸 것으로 보이는 다이렉트 메시지(DM) 캡처본을 연이어 게재했다.

공개된 메시지에는 "사과한다더니 답이 없네", "형 공개 사과 안 하면 이선정 너 둘 다 깐다", "자신 있으면 너도 나 까" 등 수위 높은 경고와 함께 노골적인 욕설이 담겼다.

엘제이는 이어 "신정환 이선정 니가 먼저 덤빈 건데 재밌지"라는 글을 남기며 이번 갈등의 책임이 상대측에 있음을 분명히 했다.

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이번 사태는 최근 신정환의 유튜브 채널 '닭터신'에 출연한 이선정의 발언이 화근이 됐다.

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해당 영상에서 이선정은 엘제이와의 짧았던 결혼 생활을 언급하며 "성격과 생활 방식이 맞지 않았다", "이혼 후 너무 스트레스를 받아 공황장애가 왔다", "왜 결혼해서 이 꼴이 됐나 싶었다" 등 전 남편과의 과거를 부정적으로 회상했다.

자신의 과거사가 유튜브 콘텐츠 소재로 소비된 것에 분노한 엘제이가 실명 저격과 함께 폭로전을 시작하자, 신정환 측은 즉각 수습에 나섰다.

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28일 오전 기준, 이선정이 출연해 논란이 됐던 '닭터신' 콘텐츠는 현재 전격 비공개 처리되어 흔적을 감춘 상태다.

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엘제이와 이선정은 지난 2012년 만난 지 45일 만에 초고속으로 혼인신고를 했으나, 불과 4개월 만에 이혼한 바 있다.

narusi@sportschosun.com