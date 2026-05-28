전소미, 172cm·46kg인데…'뼈말라' 다이어트 강박 "먹는 걸로 자책 많이 해"

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[스포츠조선 이우주 기자] 가수 전소미가 다이어트 강박을 고백했다.

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27일 유튜브 채널 '권또또'에서는 '자려고 누웠는데 갑자기 사랑이야기'라는 제목의 영상이 게재됐다.

댄서 권또또는 "오늘 또 편하게 얘기할 수 있는 친구들이 생겨서 한번 불러보기로 했다. 이번에 아이오아이가 컴백하기로 했다"며 "제가 댄서 활동을 했을 때 청하랑 함께 하지 않았냐. 또 함께 했던 연정이랑 소미는 건너 건너는 아는데 제대로 얘기해보는 건 처음"이라며 청하, 유연정, 전소미를 초대했다고 밝혔다.

권또또는 세 사람을 위해 닭발 등 맛있는 음식들을 잔뜩 시켜 수다를 즐겼다. 권또또는 세 사람에게 "본인에 대한 사랑도 생각해본 적 있냐"고 물었고 전소미는 "저는 그 생각을 많이 한다"고 밝혔다.

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전소미는 "외국에서는 특히나 '본인을 사랑하세요'라고 많이 하는데 나는 그게 너무 어렵고 쉽지 않다. 나한테 혹독한 스타일이라 '뭘 날 사랑해. 그거 언제 해. 난 나지 뭐' 했는데 단어를 바꿔서 생각해보니까 쉽더라. 그냥 나한테 좀 더 쉬워지는 거다. 나를 좀 더 받아들이는 거다. 그걸 이해하는 순간 너무 재밌어졌다"고 밝혔다.

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그러면서 전소미는 "이것도 자책 많이 했다. 어쩔 수 없이 보여지는 직업이다 보니까"라고 먹는 것에 대한 자책감을 털어놨다. 청하가 "말라야 하는 강박감?"이라 묻자 전소미는 "관리라고 생각해서 어느 정도는 혹독하게 하는 게 있다"고 밝혔다.

하지만 전소미는 "근데 다이어트 스트레스 너무 많이 받으면 안 빠진다. 근데 아니? 나 그냥 행복하게 '오늘 부었어? 너무 귀여워' 이렇게 생각하면 어느 순간 살이 빠진다"고 밝혔다.

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wjlee@sportschosun.com