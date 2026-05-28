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31기 옥순, 영호와 결별 고백하며 오열 "결혼·임신설 거짓"…순자♥경수는 '현커'

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31기 옥순, 영호와 결별 고백하며 오열 "결혼·임신설 거짓"…순자♥경수는 '현커'

[스포츠조선 이우주 기자] '나는 솔로' 옥순이 영호와 결별을 고백했다.

28일 SBS PLUS, ENA 예능프로그램 '나는 솔로' 측은 31기 방송이 끝난 후 라이브 방송을 진행했다.

31기 최종 방송에서 옥순과 영호, 영식과 정희, 경수와 순자가 커플이 된 가운데, 옥순은 참석하지 않은 영호를 대신해 직접 연애 근황에 대해 밝혔다. 옥순은 "영호 님이랑 잘 만났었는데 제가 개인적으로 해외에 나갈 일이 생겨서 방송 시작하고 얼마 안 돼서 헤어졌다"고 눈물로 고백했다. 옥순은 "9주 동안 저를 괴롭혔던 결혼설, 임신설, 상견례설 모두 거짓이다. 영호님 부모님을 뵌 적도 없어서 반대도 없었다. 제가 더 멀리 날아갈 수 있도록 응원해준 영호님에게 너무 감사하다"고 밝혔다.

31기 옥순, 영호와 결별 고백하며 오열 "결혼·임신설 거짓"…순자♥경수는 '현커'

영식과 정희 역시 "짧지 않은 기간 동안 만나면서 서로에 대해 많이 알아보면서 여느 연인처럼 방송이 시작하기 전까지 편하게 만났는데 서로 감정이 커지다 보니 서로에 대해 서운한 게 생기면서 사소한 다툼이 돼 지금은 헤어진 상태"라고 밝혔다.

순자와 경수는 여전히 만남을 이어가고 있었다. 경수는 "그동안 데이트다운 데이트를 하지 못해서 이제 마스크 없이 자유롭게 다닐 수 있다는 생각에 해방감이 많이 느껴진다"고 밝혔다. 순자 역시 "제가 방송 안에서 사귀면 집착녀일 거 같다는 오해를 많이 받았는데 저는 연애를 하면서 집착하는 스타일이 아니다. 저는 연락도 잘 안 하는 스타일이고 제가 일에 집중할 때는 일에만 집중한다. 서로의 생활을 존중하면서 잘 만나가고 있다"고 밝혔다.

wjlee@sportschosun.com

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