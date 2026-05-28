31기 옥순, 영호와 결별 고백하며 오열 "결혼·임신설 거짓"…순자♥경수는 '현커'

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[스포츠조선 이우주 기자] '나는 솔로' 옥순이 영호와 결별을 고백했다.

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28일 SBS PLUS, ENA 예능프로그램 '나는 솔로' 측은 31기 방송이 끝난 후 라이브 방송을 진행했다.

31기 최종 방송에서 옥순과 영호, 영식과 정희, 경수와 순자가 커플이 된 가운데, 옥순은 참석하지 않은 영호를 대신해 직접 연애 근황에 대해 밝혔다. 옥순은 "영호 님이랑 잘 만났었는데 제가 개인적으로 해외에 나갈 일이 생겨서 방송 시작하고 얼마 안 돼서 헤어졌다"고 눈물로 고백했다. 옥순은 "9주 동안 저를 괴롭혔던 결혼설, 임신설, 상견례설 모두 거짓이다. 영호님 부모님을 뵌 적도 없어서 반대도 없었다. 제가 더 멀리 날아갈 수 있도록 응원해준 영호님에게 너무 감사하다"고 밝혔다.

영식과 정희 역시 "짧지 않은 기간 동안 만나면서 서로에 대해 많이 알아보면서 여느 연인처럼 방송이 시작하기 전까지 편하게 만났는데 서로 감정이 커지다 보니 서로에 대해 서운한 게 생기면서 사소한 다툼이 돼 지금은 헤어진 상태"라고 밝혔다.

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순자와 경수는 여전히 만남을 이어가고 있었다. 경수는 "그동안 데이트다운 데이트를 하지 못해서 이제 마스크 없이 자유롭게 다닐 수 있다는 생각에 해방감이 많이 느껴진다"고 밝혔다. 순자 역시 "제가 방송 안에서 사귀면 집착녀일 거 같다는 오해를 많이 받았는데 저는 연애를 하면서 집착하는 스타일이 아니다. 저는 연락도 잘 안 하는 스타일이고 제가 일에 집중할 때는 일에만 집중한다. 서로의 생활을 존중하면서 잘 만나가고 있다"고 밝혔다.

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wjlee@sportschosun.com