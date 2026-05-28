엘제이, 전처 이선정·신정환에 분노…실명 폭로 예고 "네가 먼저 덤빈 거다"

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[스포츠조선 이우주 기자] 방송인 엘제이가 전처 이선정과 방송인 신정환을 공개 저격해 파장이 예상된다.

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엘제이는 28일 자신의 계정에 전처 이선정의 사진을 게재하며 "네가 먼저 했다. OOO, OOO, 신정환 이 XXX들아"라고 분노를 쏟아냈다.

앞서 엘제이는 27일 신정환에게 "너는 내가 죽인다 XX야"라고 DM(다이렉트 메시지)을 보낸 바. 엘제이는 신정환에게 "넌 진짜 인간 XX 아니다. 해보자 이 XX야"라고 욕설을 날렸고, 이어 신정환의 SNS 계정을 캡처해 올리기도 했다.

엘제이의 갑작스러운 공개 저격에 그 이유에 대한 다양한 추측이 불거진 가운데, 엘제이는 "신정환 이선정 재밌지. 김OO부터 다 까줄게. 네가 먼저 덤빈 거다. 이 XX야"라고 분노의 이유를 밝혔다.

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신정환이 출연하는 유튜브 채널 '닭터신'에서는 지난 13일 배우 이선정이 출연했다. 당시 이선정은 과거 엘제이와의 결혼 생활에 대해 밝혔다. 두 사람은 2012년 교제 45일 만에 혼인신고를 했지만 결혼 두 달 반 만에 합의 이혼을 했다. 이에 신정환이 "2012년은 이선정에게 지울 수 없는 해"라며 "결혼과 이혼을 서둘러서 이슈였다"고 결혼과 이혼에 대해 물었다. 이에 이선정은 "그 친구가 저한테 너무 잘해줬다. 그 따뜻함에 내가 회까닥 했다. 사랑이 영원할 거 같았다"며"살다 보면 안 맞아서 이혼하는 거다. 마음도 안 맞고 몸도 안 맞았다"고 솔직히 밝혀 화제가 됐다. 이에 엘제이가 불쾌감을 느끼고 두 사람을 공개 저격한 것으로 보인다. 엘제이의 폭주가 다른 폭로로까지 이어질지 이목이 집중되고 있다.

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한편, 매니저 출신 방송인 엘제이는 올리브 '연애 불변의 법칙', Mnet '슈퍼 섬머' 등의 예능 프로그램에 출연해 활약했다.

wjlee@sportschosun.com