오상진♥김소영, 파파라치에 비밀 연애 들켰다.."하필 그런 곳에서" ('편스토랑')

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[스포츠조선 조윤선 기자] 오상진과 김소영이 열애설이 터졌던 당시를 떠올린다.

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5월 29일 방송되는 KBS 2TV '신상출시 편스토랑'(이하 '편스토랑')에서는 아내와 딸을 위해 집사 라이프를 자처한 '엘리트 오집사' 오상진이 촬영 당시 둘째 출산을 앞둔 상태였던 아내 김소영을 위해 아주 특별한 하루를 준비한다. 이 과정에서 오상진과 김소영이 결혼 전 꼭꼭 지켜오던 비밀연애가 들통났던 날의 기억을 떠올리며 논쟁(?)을 벌인다고 해 '편스토랑' 본 방송이 주목된다.

이날 공개되는 VCR 속 오상진은 김소영 앞에서 무릎을 꿇었다. 알고 보니 출산이 코앞으로 다가온 김소영을 위해 제대로 발 마사지를 해주고 싶었던 것. 오상진은 임산부 마사지인만큼 혈자리까지 꼼꼼히 공부했다고. 공부한 혈자리에 대해 청산유수로 설명하는 오상진을 보며 이연복은 "역시 엘리트 집사"라며 칭찬해 웃음을 줬다.

이날 오상진과 김소영은 연애 시절 이야기를 나누던 중, 파파라치 컷이 찍혀 열애설이 단독 보도됐던 날을 회상했다. 당시 비밀연애를 했던 두 사람은 열애설 보도 직후, 열애를 인정해 큰 화제를 모았다. 김소영은 "대부분 열애 기사를 보면 로맨틱한 사진이 나오던데 우리는 하필 그런 곳이라…"라며 못내 아쉬운 표정을 지었다. 이어 당시 두 사람의 다정한 밀회가 포착됐던 기사 사진이 다시 한번 VCR에 공개돼 또 한 번 관심을 집중시켰다. 어떤 장소에서 찍힌 사진이었을까.

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당시 두 사람의 심각했던 상황도 공개됐다. 김소영은 "내가 당황하니까 (남편이) '당황하지 마. 내가 다 처리했어'라고 했다"라며 "처리는 무슨…"이라고 원망의 눈빛을 쏴 궁금증을 유발했다. 이에 오상진은 "아니다, 처리했다"며 그날의 비하인드 스토리를 공개하기도.

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이와 함께 오상진이 열애설 보도 직후 김소영과 열애를 바로 인정한 이유도 공개됐다. 오상진의 한 마디에 김소영은 물론 VCR을 지켜보던 '편스토랑' 식구들도 크게 감동했다고. 꽃미남 아나운서로 폭발적 인기를 끌던 당시 오상진이 김소영과 열애를 망설임 없이 인정한 이유는 무엇일까.

한편 이날 방송에서는 김소영의 둘째 출산 날의 긴박했던 하루가 공개된다. '편스토랑' 대표 사랑꾼 남편으로 자리매김한 '엘리트 오집사' 오상진과 70억 CEO 아내 김소영의 특별한 하루는 5월 29일 '불금야구' 중계가 끝나는 대로 방송되는 KBS 2TV '신상출시 편스토랑'에서 확인할 수 있다.