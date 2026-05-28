'경수♥' 31기 순자, '라미네이트+안면 보톡스' 후 확 달라진 얼굴.."웃을 때 어색"

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[스포츠조선 이게은기자] 31기 순자가 '나는 솔로' 방송 후 달라진 외모에 대해 언급했다.

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28일 유튜브 채널 '촌장엔터테인먼트TV'에는 31기 종영 기념 라이브 방송이 진행됐다.

순자는 근황을 묻는 질문에 "방송 중후반에 들어선 후 많은 분들이 응원해주셨는데 본업에 집중하며 건강하게 잘 지내고 있었다"라고 말했다. 이어 "얼굴 경련 치료를 받았고, 턱이 조금 안 좋아 교정은 못하고 라미네이트를 했다"라고 덧붙였다. 앞서 순자는 방송 중 안면 경련이 있어 틱 장애 아니냐는 반응이 나왔고, 치아 관련 외모를 지적하는 악플을 받기도 했다.

이어 그는 "촬영 중간 안면 떨림이 있었는데, 저도 방송을 통해 알게 됐다"라며 이후 병원에서 안면경련 진단을 받았다고 설명했다.

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순자는 "틱 장애는 아니다. 지금은 (안면) 떨림을 잡아주는 보톡스를 맞은 상태"라며 "웃음이 어색할 수 있는데 웃는 근육에 보톡스를 맞아서 그렇다. 안면 떨림은 많이 잡혔다"라고 덧붙였다.

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한편 순자는 '나는 솔로' 31기 출연자로 경수와 유일한 최종 커플이 됐다. 방송에서 옥순, 영숙, 정희가 순자를 향한 뒷말을 하는 듯한 장면이 담겨 시청자들의 응원을 받기도 했다.

joyjoy90@sportschosun.com