19세 신인 유격수 울컥 → 할머니까지 눈물바다! "꼬마한테 무슨 질책을…" 억울한 이강철 감독, 두팔 벌려 해명 [고척포커스]

15일 수원KT위즈파크에서 열린 한화와 KT의 경기. 4회말 2사 2루 이강민이 1타점 동점타를 치고 귀루하고 있다. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.05.15/

사진=SBS스포츠, 티빙캡쳐

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[고척=스포츠조선 김영록 기자] "꼬마한테 무슨 문책을 해요. 더 실수할까봐 미리 빼준 거지."

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사령탑이 19세 신인 유격수를 울렸다? 이강철 KT 위즈 감독이 해명에 나섰다.

31일 고척 스카이돔에서 만난 이강철 감독은 "이기면 괜찮다. 확실히 덜 피곤하다"면서 활짝 웃었다.

KT와 키움 히어로즈는 전날 4시간에 걸친 혈전 끝에 8대7로 KT가 승리했다. 8-5로 앞선 9회말 키움 여동욱이 KT 마무리 상대로 추격의 투런포를 치는 등 마지막까지 안심할 수 없었던 승부였다.

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전날 4회말 수비 도중 유격수 이강민의 실책이 나왔고, 곧바로 권동진으로 교체됐다. 교체 후 더그아웃 난간에 기대 서 있던 이강민이 캡틴 장성우의 위로에 울컥하며 눈물을 흘리는 모습이 방송 카메라에 잡혔다.

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이강철 감독은 "나도 어제 하이라이트 보고서야 알았다"면서 "프로 선수는 울고 그러면 안되는데…아직 꼬마니까"라며 난감해했다. 이어 "이강민 가족들이 눈물바다가 됐다고 한다. 할머니까지 우셨다고 하더라"면서 민망한 속내를 전했다.

28일 잠실야구장에서 열린 KT와 두산의 경기. KT가 11대3으로 승리했다. 이강철 감독이 고영표와 기쁨을 나누고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.05.28/

"꼬마에게 무슨 문책을 하겠나. 내가 쓰겠다고 마음먹은 선수인데…어제 왼손투수기도 해서 기를 살려주려고 선발로 냈었다. 그런데 3회에도 애매한 타구가 하나 있었고, 4회에 실책까지 나와버리니까, 그냥 수비하는데도 불안불안하더라. 천천히 해도 될걸 너무 빨리 처리하려고 하고. 뺄 수밖에 없는 상황이었다."

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막내를 빠르게 챙긴 장성우를 칭찬하는 한편으로 이강민을 향한 당부도 잊지 않았다. 이강철 감독은 "야구선수는 우는 거 아니다. 야구는 경기가 매일 있지 않나. 우는 거 방송 한번 나오면 다음날 얼마나 민망하겠나"라며 마음을 굳게 먹어야한다고 강조했다.

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"실수를 했다? 당장은 잘못을 되새기고, 나중에 집에 갔을 때 소주나 한잔 하든가. 더그아웃에서 울고 그러면 안된다. 그래도 아까 보니 웃고 있더라. (강민이는)다들 귀엽게 봐주는 것 같다. 처음이라서 그런가."

권동진이 최근 페이스가 좋고, 류현인도 전날 2안타를 치며 살아나는 분위기. 이강철 감독은 "작년에 권동진 1년 경험치 먹여놨고, 올해는 류현인이다. (김)상수나 (허)경민이 피곤할 때 쓰려고 한다. 확실히 경쟁이 되니까 좋고, 어린 친구들이 강민이랑 잘 어울린다. 군대도 다녀와서 든든하다"라며 웃었다.

28일 잠실야구장에서 열린 KT와 LG의 개막전. 7회말 KT 이강민, 류현인 키스톤 콤비가 수비를 펼친 후 하이파이브를 하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.03.28/

전날 데뷔전을 치른 히우라에 대해서는 "잘 치더라. (문)용익이는 포크볼 피처라서, 첫번째는 잘 떨어졌는데 두번째가 안 떨어져서 안타가 됐다. 이상하게 새로온 선수들 데뷔전은 다 우리 상대로 치르는 거 같다. 작년에 (두산)최민석 첫승도 우리가 해줬는데"라며 한숨을 쉬었다.

앞서 키움과의 시리즈에서 1승1무1패를 기록했던 KT는 일단 이번 시리즈는 2승을 따내며 위닝을 확보했다. 이강철 감독은 "키움은 상대하기 참 어려운 팀이다. 스트레스가 엄청나다. 선발진 안우진 알칸타라 박준현 이런 식으로 걸리면 진짜 위험하다. 배동현이나 로젠버그도 정말 좋은 투수"라며 혀를 내둘렀다.

고척=김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com