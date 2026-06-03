'아이오아이' 김소혜-임나영 등장에 잠실팬들 떼창 폭발[잠실 현장]

3일 잠실야구장에서 열린 한화와 두산의 경기. 아이오아이(I.O.I) 멤버 김소혜와 임나영이 시구와 시타를 맡았다. 시구 전 포즈를 취하는 임나영과 김소혜의 모습. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.03/

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[잠실=스포츠조선 허상욱 기자] 3일 잠실야구장에서 열린 한화와 두산의 경기. 아이오아이(I.O.I) 멤버 김소혜와 임나영이 시구와 시타를 맡았다. 두산 베어스의 밀리터리 유니폼과 데님 청바지를 입고 그라운드에 나선 김소혜와 임나영은 상큼한 모습으로 시구와 시타에 나서 야구팬의 시선을 사로잡았다.

3일 잠실야구장에서 열린 한화와 두산의 경기. 아이오아이(I.O.I) 멤버 김소혜와 임나영이 시구와 시타를 맡았다. 시구를 위해 입장하는 임나영과 김소혜의 모습. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.03/

3일 잠실야구장에서 열린 한화와 두산의 경기. 아이오아이(I.O.I) 멤버 김소혜와 임나영이 시구와 시타를 맡았다. 힘차게 공을 던지는 김소혜의 모습. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.03/

3일 잠실야구장에서 열린 한화와 두산의 경기. 아이오아이(I.O.I) 멤버 김소혜와 임나영이 시구와 시타를 맡았다. 힘차게 공을 던지는 김소혜의 모습. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.03/

3일 잠실야구장에서 열린 한화와 두산의 경기. 아이오아이(I.O.I) 멤버 김소혜와 임나영이 시구와 시타를 맡았다. 힘차게 공을 던지는 김소혜의 모습. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.03/

3일 잠실야구장에서 열린 한화와 두산의 경기. 아이오아이(I.O.I) 멤버 김소혜와 임나영이 시구와 시타를 맡았다. 시구를 마치고 미소짓는 김소혜의 모습. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.03/