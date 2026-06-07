'13타수 1안타' 굴욕은 잊어라! 삼성 구자욱이 되새긴 '중심타자의 숙명', 그리고 예감적중 [인터뷰]

인터뷰에 임한 구자욱. 김영록 기자

사진제공=삼성 라이온즈

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[광주=스포츠조선 김영록 기자] "(원)태인이랑 여기서 (강)민호 형이 홈런 하나 쳐주면! 하고 있는데 진짜 쳤다."

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5월 한달간 4할 5홈런 24타점을 몰아친 타격감이 하루아침에 쥐죽은듯 사라졌다.

6월 5일까지 구자욱은 13타수 1안타의 부진에 시달렸다. 그 와중에 팀도 3연패 수렁에 빠졌다.

삼성 라이온즈는 결국 구자욱이 살아야 하는 팀이다. 구자욱은 6일 광주 KIA 타이거즈전에서 3타수 2안타(2루타 2) 2타점 2볼넷으로 알토란 같은 활약을 펼치며 팀의 3대2 역전승을 이끌었다.

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경기 후 만난 구자욱은 그간의 스트레스를 담아 뜨겁게 토로했다. 그는 "진짜 타격 밸런스 찾으려고 밤낮 안 가리고 배트 쥐고 있었다. 영상 같은 거 돌려보는 것보단 배트를 많이 잡고 좋았던 밸런스를 기억하려고 애썼다"라며 지난 시간을 돌아본 뒤 "덕분에 경기전 타격 연습을 하는데 밸런스가 돌라온 느낌이었다. 오늘은 자신감을 갖고 타석에 들어섰다"라고 설명했다.

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구자욱은 동점 적시타를 친 뒤엔 두팔벌려 만세 세리머니까지 펼쳤다. 그는 과거 '주장의 무게감'에 대해 이야기한 바 있다. 자신은 혼자 열심히 하는 스타일인데, 주장을 맡다보니 다른 선수들이 따라와주면 좋은데, 그렇지 못할 경우 내가 남들을 독려하고 끌고 가야한다는 부담감이 있다고. 괜히 더 소리지르고, 동작 크게 하고, 잘한 동료에게 파이팅과 하이파이브를 하는 '연기력'도 전보다 많이 늘었다는 고백이었다.

14일 잠실야구장에서 열린 삼성과 LG의 경기. 삼성이 9대5로 승리했다. 승리의 기쁨을 나누는 박진만 감독과 구자욱의 모습. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.05.14/

"맞자마자 이건 '갈랐다' 생각했는데 중견수가 잡을 기세더라. 진짜 간절해서 그런지 나도 모르게 세리머니가 나왔다. 동료들 힘내라고 일부러 좀더 크게 제스처를 취한 것도 있다."

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구자욱은 지난 부진에 대해 "(최)형우 형이 '중심타자의 숙명'이라고 하시더라. 이럴 때 밑에 선수들이 치고 올라와주면 제일 좋은데, 그것도 잘 안되고 있으니까, 나나 형우형 같은 중심타자들이 결과를 내는 수밖에 없다"라며 스스로를 다잡았다.

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"태인이랑 여기서 민호형 홈런 하나 쳤으면 좋겠다 하는 순간 홈런이 터졌다. 참 기가 막히다. 역시 베테랑의 노림수가 무섭다. 존경스럽다."

광주=김영록기자 lunarfly@sportschosun.com