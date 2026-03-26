부천 하나은행, 28~29일 주말 연전에서 팬들을 위한 'THANK YOU, HANA DAY' 실시

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여자 농구단 부천 하나은행은 올 시즌 마지막 주말 백투백 홈경기(28일 오후 2시 BNK전, 29일 오후 4시 삼성생명전)를 맞아 'THANK YOU, HANA DAY'로 진행한다고 밝혔다.
추첨을 통해 300만 하나머니 1명, 100만 하나머니 3명, 50만 하나머니 10명, 11만 하나머니+선수 친필 사인 유니폼 1명 등 총 1111만 하나머니를 지급할 예정이라고 전했다.
또 28일 BNK전엔 입장관중 선착순 500명 대상으로 크로도 모히토 음료를 제공하며, 홈경기 직관 스탬프 이벤트 참가자 선착순 111명에게 하나은행 여자 농구단 응원 머플러를 증정한다. 하프타임에는 2025~2026시즌 입단한 신인 선수(황윤서, 이은서, 김연진)의 부모님에게 감사의 마음을 전하는 행사를 진행한다.
29일 삼성생명전엔 입장관중 선착순 500명 대상으로 정관장 에브리타임 리프레시를 제공하며, 홈경기 직관 스탬프 이벤트 참가자 선착순 111명에게 하나은행 여자 농구단 머플러 키링을 증정한다. 또 메가박스 부천스타필드시티와 함께하는 팝콘 이벤트를 진행하며, 하프타임에는 '홈 최종전 하나머니 추첨 이벤트'를 진행할 예정이다.
남정석 기자 bluesky@sportschosun.com