박원숙, 거액의 부동산 사기→'집 장사' 루머 해명 "아픔이 있을 뿐"

기사입력 2025-08-12 07:00


[스포츠조선 조윤선 기자] 배우 박원숙이 과거 거액의 사기를 당할 뻔했다고 털어놨다.

11일 방송된 KBS 2TV '박원숙의 같이 삽시다'에서는 박원숙과 홍진희가 미용실에서 대화를 나누는 모습이 그려졌다.

이날 박원숙은 "크게 사기당할 뻔했다. 사람을 만났는데 내가 자기를 못 믿을 거 같으니까 주민등록등본까지 다 떼왔더라. 예전 같으면 넘어갔을 텐데 내가 넘어가지 않고 사진을 다 찍어놓았다"며 당시 상황을 설명했다.

이어 "그리고 나서 얘기를 듣는데 자기 사위가 검사라고 하더니 몇 달 뒤에 고급 빌라에 나보고 그냥 들어가서 살면 된다고 하는 거다. 그래서 난 필요 없다고 거절했다"며 "그러다 마침 근처 병원에 볼 일이 있어서 해당 주소 찾아가서 사진 찍어 보내서 연락했더니 연락이 끊겼다"며 황당했던 일화를 전했다.

그러면서 "나 바보로 소문이 난 거 같다. 왜 그런 제의를 했는지 모르겠다. 별 이상한 사람이 다 있다. 아무래도 어리숙한 연예인 명단이 있는 거 같다"고 셀프 디스해 웃음을 자아냈다.


그러자 홍진희는 "얼마 전에 주민을 마주쳐서 얘기하는데 '박원숙 씨가 집 장사한다면서요? 집 사서 촬영하고 집값 오르면 그걸 팔고 다른 데 가서 또 집 값 올리는 집 장사한다는 소문이 있다'고 하는 거다. 그래서 내가 말도 안 된다고 대신 말했다"며 기막힌 '집 장사' 루머를 전했다.

이를 들은 박원숙은 "소문이 이렇게 나냐. 유튜브에도 박원숙이 남해에서 집 장사 다 하고 이사 갔다는 루머가 떴더라. 대꾸하기도 싫어서 그냥 놔뒀더니 와전되면서 내가 집 장사했다고 소문이 나더라. 난 내가 이사 다니는 거 좋아해서 소문이 그렇게 났나 했다"며 웃음을 터뜨렸다.

실제로 이사 경험이 많다는 그는 "잘살아 보려고 했는데 못 살고 헤어지면 그 집에 살겠냐. 그러면 이사하는 거다. 그런 아픔이 있었다. 집 장사, 땅 장사가 아니다"라고 해명해 웃픔을 자아냈다.

