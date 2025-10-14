이사배, 이민정 '8년된' 아이섀도→'기내 선물' 립밤에 '경악'…"다 버려야해" 팩폭(이민정MJ)

[스포츠조선 고재완 기자] 뷰티 유튜버 이사배가 배우 이민정의 파우치를 보고 경악했다.

14일 공개된 이민정의 유튜브 채널 '이민정 MJ'에는 '근데 이민정 파우치 보고 경악을 금치 못함 | MJ 똥손 탈출 메이크업'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 이민정은 "메이크업 똥손이라 배워보러 왔다"며 뷰티 크리에이터 이사배에게 메이크업 특훈을 받았다.

이사배는 이민정의 파우치를 열어보자마자 "훔쳐 담은 줄 알았다"며 놀라움을 감추지 못했다. 통에 덜어 담긴 파운데이션부터 8년 된 아이섀도까지, 세월의 흔적이 고스란히 묻어있던 '유물급' 화장품들이 속속 등장했다.

이사배가 "이건 역사가 너무 깊다. 트러블 날 수 있다"고 말하자 이민정은 "한 8년 된 거다. 꺼내면 안 된다"며 민망한 웃음을 터뜨렸다. 이에 이사배는 "진짜 역사적인 거다. 이건 버려야 한다"며 정중한 '팩폭'을 날려 폭소를 자아냈다.


정점은 '기내에서 받은 립밤'이었다. 이민정이 조심스레 꺼낸 립밤을 본 이사배는 "입술에 뭐 날 것 같다. 이건 박물관에서 본 것 같다. 신라시대 때 있었던 거 아니냐"고 경악했다. 이민정은 얼굴이 붉어진 채 "아, 어쩌냐. 그래도 계속 쓰던 건데…"라며 머쓱한 웃음을 지었다. 결국 이사배는 "이건 건강을 위해서라도 버리자"며 립밤을 즉석에서 '폐기'해버렸다.

이사배는 이민정의 민낯을 본 후 "언니는 메이크업을 잘 못해도 된다. 본체가 너무 예쁘다"고 극찬하며 "목선이 예술이다. 이건 마사지로 되는 게 아니다. 타고난 작품"이라고 칭찬을 아끼지 않았다.

이민정은 "라인도 못 그리고 블러셔도 못 한다. 그래도 파운데이션 펴 바르는 건 자신 있다"고 웃기도 했다.
