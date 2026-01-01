허경환, 조세호 빈자리 '헛물 켰다'…유재석, 뼈있는 한마디 "무탈하게 …

[스포츠조선 고재완 기자] 방송인 허경환이 tvN '유 퀴즈 온 더 블록'(이하 유퀴즈)에 게스트로 출연해 특유의 입담을 자랑했다.
허경환은 지난 해 12월 31일 방송한 '유퀴즈'에서 조세호의 '빈자리'에 대한 솔직한 속내를 털어놨다. MC 유재석은 "허경환 매니저가 전화 받자마자 'MC 섭외인가요'라고 물었다더라"고 폭로했다. 이에 허경환은 "소통의 문제"라며 "소속사에서 저를 너무 높이 평가한다. 아직은 불러주시면 감사하게 나오는 입장"이라고 손사래를 쳐 스튜디오를 웃음바다로 만들었다.
정작 본인은 "'유퀴즈' 섭외를 받고 적잖이 고민했다"고 고백했다. 허경환은 "큰 프로그램에 나갈 만큼 제게 포인트가 있나 싶었다. 지상파 3사 우수상은 받았지만 그 이후 더 큰 상도 없고, 화제성 있는 이슈도 없었다"며 "그래도 기회는 감사하게 잡아야 한다고 생각했다"고 털어놨다. 스스로를 낮추는 태도에 유재석은 "우리가 급히 불렀다. 인기 올라가는데 꺼질까 봐"라며 농을 던졌다.
허경환의 인생사를 관통하는 키워드는 '버티기'였다. 그는 "'늦게 올라가도 좋지만 떨어지지는 말자'가 제 신조"라며 "'유퀴즈'는 늘 바라보던 프로그램이었는데, 이제 나왔으니 관리 잘해서 오래 가고 싶다"고 말했다. 이에 유재석은 "30년 넘게 이 업계에 있으면서 제일 어렵고 힘든 건 사건·사고 없이 무탈하게 가는 것"이라며 공감을 더했다.
이날 방송의 또 다른 하이라이트는 사업 실패 고백이었다. 허경환은 2010년 닭가슴살 사업으로 연 매출 300억을 올리며 승승장구했지만, 동업자에게 사기를 당해 30억 원에 달하는 빚을 떠안았다. 그는 "방송 일 한다고 '알아서 잘해주겠지'라는 안일한 생각을 했다"며 "회사에 갔더니 돈 받을 공장 대표들이 다 모여 있었다. 그날부터 27억~30억 빚이 시작됐다"고 회상했다. 다행히 현재는 빚을 모두 정리한 상태다.
유재석은 "동업자 한 명이 그 돈을 가져간 상황에서 허경환이 책임을 졌다는 것 아니냐"며 "결국 성실하게 다 갚아낸 게 대단하다"고 격려했다. 허경환은 '바지사장' 일화를 유머로 풀어내며 "예전엔 '난 바지 싫다'고 했는데, 이젠 많은 분들께 '그냥 바지 하시라'고 말한다"며 씁쓸한 웃음을 지었다. 고재완 기자 star77@sportschosun.com