기사입력 2026-01-27 17:56


'쓰론 앤 리버티'(TL), '탐욕의 탑' 등 신규 콘텐츠 업데이트



엔씨소프트는 MMORPG 'THRONE AND LIBERTY(쓰론 앤 리버티·이하 TL)'에서 '탐욕의 탑' 등 신규 콘텐츠를 업데이트 했다고 밝혔다.

'탐욕의 탑'은 1명부터 최대 6명의 이용자가 적을 처치하고 숨겨진 단서를 찾으며 공략하는 인터렉티브(상호작용) 던전이다. 총 50층으로 이뤄져 있으며, 각 층 공략 후 보상을 열면 아티팩트를 세공할 수 있는 '유물 분석 수정체', 칭호 '탐욕의 개척자', 탐욕의 항아리, 개방석, 전환석 등을 얻을 수 있다.

또 엔씨소프트는 생활형 콘텐츠에 신규 기능을 추가하고 편의성을 개선했다고 전했다. '아미토이 원정'에는 동시 파견 가능한 원정대 수 최대 3개로 증가, 지역별로 특화된 심부름(낚시, 벌목, 채광, 보스 토벌 등)으로 전략적인 선택 요소 추가 등이 적용됐다. '하우징 시스템'도 업데이트 해 자유로운 공간 연출이 가능한 새로운 꾸밈 요소(벽, 울타리 모양 등), 권한을 부여받은 집에 방문해 가구, 벽지, 바닥재 등을 대신 배치할 수 있는 '협력자' 기능을 즐길 수 있다.

이용자들은 2월 10일까지 '럭키 미스틱 포탈 이벤트'에 참여할 수 있다. 사냥터 전역에 등장하는 '미스틱 글로브'를 찾아 상호작용하면 '럭키 미스틱 포탈'이 열린다. 출석 보상으로 제공하는 '럭키 미스틱 키'를 사용해 '럭키 미스틱 포탈'에 입장하면 황금 보물 상자, 일반 보물 상자 등을 획득할 수 있다. '황금 보물 상자'에는 '희귀한 아티팩트 선택 상자', '진귀한 원석 선택 상자', '고귀한 축복 주머니' 등이 담겨 있다. '일반 보물 상자'를 열면 '황금 낚시대', '전환석', '추출석' 등을 얻을 수 있다.


남정석 기자 bluesky@sportschosun.com



Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

