"AI 아니고 진짜" 노홍철, 사자와 걷고 기린 밥 먹이고..믿기 힘든 근황

기사입력 2026-01-30 10:56


"AI 아니고 진짜" 노홍철, 사자와 걷고 기린 밥 먹이고..믿기 힘든 …

"AI 아니고 진짜" 노홍철, 사자와 걷고 기린 밥 먹이고..믿기 힘든 …

"AI 아니고 진짜" 노홍철, 사자와 걷고 기린 밥 먹이고..믿기 힘든 …

[스포츠조선 박아람 기자] 방송인 노홍철이 믿기 힘든 근황으로 시선을 사로잡았다.

노홍철은 30일 자신의 개인 계정에 "잠자는 사자의 털끝을 건드려 본다. #호상을향해 #계획대로늙고있thㅓㅓㅓㅓㅓㅓㅓㅓㅓㅓㅓ"라는 글과 함께 여러 편의 영상을 공개했다.

영상에는 나무 위에서 잠든 사자에게 점프해 다가가 직접 만지는 아찔한 장면이 담겼다. 이어 사자와 나란히 여유롭게 걷는 모습, 사자뿐 아니라 기린, 누, 얼룩말 등을 껴안으며 교감하는 모습까지 공개돼 누리꾼들의 눈길을 사로잡았다.

비현실적인 장면에 누리꾼들은 "다른 사람 게시글이었으면 AI라고 했을 텐데 노홍철이라서 의심이 안 된다", "AI가 아니라 현실이라고요?", "여기가 천국인가" 등 놀라움을 나타냈다.

한편 노홍철이 방문한 장소는 아프리카의 서벌 와일드라이프(Serval Wildlife)로, 사자 등 야생동물과 가까이 교감할 수 있는 체험형 숙소를 운영하고 있다. 해당 숙소의 숙박 요금은 일반적으로 1박당 약 $950~$1000(한화 약 136만~146만 원) 수준으로 안내되고 있다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

서정희, '재혼' 딸 서동주 신혼여행 따라갔다 "결국 사람들에게 욕먹어"

2.

사유리♥김경욱, 결혼 임박..갑자기 청혼→상견례..“남편될 사람” 소개

3.

함소원 "♥진화와 재결합 위해 노력 중, 쌓였던 앙금 풀려"(동치미)

4.

故 휘성·명상우 설립 기회사, 첫 걸그룹 선보인다..최지현·윤수인 합류

5.

신정환, '전과 고백' BJ 로봉순과 합방 "전청조와 징역 동기" 충격

연예 많이본뉴스
1.

서정희, '재혼' 딸 서동주 신혼여행 따라갔다 "결국 사람들에게 욕먹어"

2.

사유리♥김경욱, 결혼 임박..갑자기 청혼→상견례..“남편될 사람” 소개

3.

함소원 "♥진화와 재결합 위해 노력 중, 쌓였던 앙금 풀려"(동치미)

4.

故 휘성·명상우 설립 기회사, 첫 걸그룹 선보인다..최지현·윤수인 합류

5.

신정환, '전과 고백' BJ 로봉순과 합방 "전청조와 징역 동기" 충격

스포츠 많이본뉴스
1.

"스포츠X콘서트 암표,최대 50배 과징금" 김재원 의원 대표발의 암표방지법 본회의 통과

2.

쿄야먀 "일본과 한국 레벨 그렇게 다르지 않아. 롯데는 역사와 전통 깊고 팬들이 뜨거운 팀"

3.

인간승리 작은거인 무너뜨린 '좀비 담배', 대체 뭐길래…日 "신인 선수도 조사해달라"

4.

"가을야구 암표 적발시 판매금액X최대 50배 이하 과징금 부과+신고포상금 지급" 국민체육진흥법 개정안 통과

5.

[오피셜]"아, 1mm 차이" 조규성, '첨단' 골라인 기술이 뺏어간(?) 시즌 5호골…미트윌란 '16강 직행'-오현규·양현준·설영우 'PO행'[UEL]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.