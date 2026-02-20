정해인·고윤정·박명수 한자리에…‘마니또 클럽’ 2기 코드명 공개

기사입력 2026-02-20 10:03


정해인·고윤정·박명수 한자리에…‘마니또 클럽’ 2기 코드명 공개

[스포츠조선 조민정 기자] 정해인, 고윤정, 김도훈과 박명수, 홍진경이 MBC '마니또 클럽' 2기 멤버로 합류한다. 언더커버 선물 작전이 다시 시작된다.

제작진은 20일 "22일 방송되는 4회부터 2기 출연진으로 정해인, 고윤정, 박명수, 홍진경, 김도훈이 출연한다"고 밝혔다. 앞서 1기에는 제니, 추성훈, 노홍철, 이수지, 덱스가 나서 화제를 모은 바 있다.

새 멤버들은 본부로부터 웰컴 키트를 전달받고 본격적인 활동에 돌입한다. 개구리(정해인), 코알라(고윤정), 북극곰(박명수), 사자(홍진경), 돼지(김도훈)라는 코드명을 부여받은 뒤 익명 라이브 추첨을 통해 개인 마니또를 정한다.

랜덤 시스템에 따라 1번 코알라(고윤정)를 시작으로 2번 북극곰(박명수), 3번 돼지(김도훈), 4번 사자(홍진경), 5번 개구리(정해인) 순으로 마니또가 결정된다. 회원들은 실시간으로 상대가 정해지는 과정을 지켜본다.

반응도 관전 포인트다. 고윤정은 박명수가 자신의 마니또임을 알고 "'활명수'에 나가고 싶었다"고 말해 웃음을 자아낸다. 정해인 역시 자신의 마니또 상대를 확인한 뒤 놀라움을 감추지 못한다.

이번 기수의 선물 주제는 핸드메이드다. 직접 준비한 선물을 전달해야 하는 미션이 더해지며 긴장감을 높인다.

정해인, 고윤정, 박명수, 홍진경, 김도훈이 출연하는 '마니또 클럽'은 22일 오후 6시 5분 방송된다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

윤태화, 8세 연상과 이혼 발표 "1년 살고 각자의 길"(미스트롯4)

2.

'개코와 이혼' 김수미 "외국 남자도 만날 수 있어, 말 안통하면 공부할 것"

3.

'81세' 임현식, 삶의 마지막 준비 "故이순재·김수미 죽음, 남 일 같지 않아" ('특종세상')

4.

"최불암 건강 안 좋다"”…'전원일기' 동료가 전한 최근 근황

5.

'직장암 4기' 이사벨라, 암 폐로 전이→치매 남편 요양원 보냈다 "견디기 힘들어" ('특종세상')

연예 많이본뉴스
1.

윤태화, 8세 연상과 이혼 발표 "1년 살고 각자의 길"(미스트롯4)

2.

'개코와 이혼' 김수미 "외국 남자도 만날 수 있어, 말 안통하면 공부할 것"

3.

'81세' 임현식, 삶의 마지막 준비 "故이순재·김수미 죽음, 남 일 같지 않아" ('특종세상')

4.

"최불암 건강 안 좋다"”…'전원일기' 동료가 전한 최근 근황

5.

'직장암 4기' 이사벨라, 암 폐로 전이→치매 남편 요양원 보냈다 "견디기 힘들어" ('특종세상')

스포츠 많이본뉴스
1.

中 폭발! 린샤오쥔 '노메달' 탈락에 "중국 쇼트트랙 위해 모든 걸 바쳤다", "끈기, 노력 인정해야" 오히려 찬사 등장

2.

[속보]"아쉬움의 눈물 펑펑!" '통한의 6엔드' 韓 여자 컬링, 캐나다에 7-10 패배 '4강 진출 실패→올림픽 여정 마무리'

3.

'또다시 국적 변경?' 린샤오쥔, '한국 국적 재취득은 가능할까?' 다시 임효준으로 돌아올 수 있는 방법은 있지만...[밀라노현장]

4.

美 분노! "김연아 金 대놓고 강탈"→눈물 흘리는 선수 보면서 "우리가 유리해" 충격 발언...피겨 여왕의 악몽, 또 구설수

5.

포스테코글루, 토트넘 감독 복귀→"내가 싫어!" 칼거절…악수의 연속 '최근 두 시즌 최악의 시기'

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.