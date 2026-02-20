빅뱅 20주년 맞물린 ‘굿데이2’…김태호 PD “GD 빼곤 어려워, MBC가 서두르자고”
[스포츠조선 조민정 기자] 김태호 PD가 '굿데이' 시즌2 제작 상황에 대해 직접 입장을 밝혔다.
김태호 PD는 20일 서울 마포구 상암동 TEO 스튜디오에서 진행된 인터뷰에서 스포츠조선과 만나 '마니또 클럽'에 대한 이야기를 전했다.이와 함께 '굿데이' 후속 시즌에 대한 계획도 언급했다.
김 PD는 지드래곤과 함께했던 음악 예능 '굿데이' 시즌2 제작 상황에 대해 "상반기 매출과 수익 면에서 좋은 평가를 받았다고 들었다"며 "시즌2는 자연스럽게 이어질 것이라 생각했는데 오히려 MBC 쪽에서 서두르자는 이야기가 나왔다"고 밝혔다.
이어 "현재 방향성과 시기를 두고 논의 중이다. 방향이 명확해지는 대로 촬영에 들어갈 계획"이라며 "올해가 빅뱅 20주년인 만큼 그 의미도 함께 고민하고 있다"고 덧붙였다.
지드래곤의 합류 여부에 대해서는 선을 그으면서도 여지를 남겼다. 김태호 PD는 "2기를 이야기하면서 지드래곤을 빼놓고 생각하기는 어렵다"며 "다만 음악을 다루는 방식은 다르게 접근해보자는 논의가 오가고 있다"고 밝혔다.
한편 정해인, 고윤정, 박명수, 홍진경, 김도훈이 새롭게 합류하는 '마니또 클럽' 4회는 22일 오후 6시 5분 방송된다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com
