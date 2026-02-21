'LA댁' 박은지, '100년 된 미국 집' 공개 "공사하다 1930년대 신문 나와"

기사입력 2026-02-21 05:55


'LA댁' 박은지, '100년 된 미국 집' 공개 "공사하다 1930년대…

[스포츠조선 이게은기자] 기상캐스터 출신 방송인 박은지가 미국 집을 공개했다.

20일 'LA는 지금 맑은지' 채널에는 '기상캐스터 박은지 LA 컴백! 미국 집 내부 최초공개'라는 영상이 공개됐다.

박은지는 미국 집을 카메라로 비추며 "제가 살고 있는 LA 미국 집이다. 남편에게 듣기로는 집이 100년 가까이 됐다고 한다. 1930년대에 만든 집이어서 공사할 때 1930년대 신문이 나왔다. 내부는 신식으로 리모델링 했다"라고 말했다.


'LA댁' 박은지, '100년 된 미국 집' 공개 "공사하다 1930년대…
집 내부는 널찍했고 인테리어는 전반적으로 모던했다. 특히 층고가 높아 개방감을 느끼게 했다. 박은지는 "층고가 2층 집 높이다. 또 창문 너머 밖이 보이는데 올리브 나무를 심어놨다. 집은 잡동사니 없이 깔끔하게 유지하려고 한다"라고 말했다.

뒷마당은 세 마리의 반려견들이 마음껏 뛰어놀 수 있도록 넓게 마련돼 있었다.

한편 박은지는 MBC 기상캐스터 출신이며 지난 2018년 재미교포 남편과 결혼, 슬하에 딸을 뒀다.

joyjoy90@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

전원주, '40억 재산' 노리는 두 아들 저격 "자꾸 인감도장 달라고, 다 쓰고 갈 것"

2.

'42세' 구혜선, 이혼 6년만에 '가장 기쁜 소식' 발표..."카이스트 학위수여식 현장"

3.

오윤아, '대학 불합격' 자폐子 깜짝 소식 알렸다 "곧 취업 앞둬"

4.

'100억 CEO' 황혜영, 母와 절연 고백 "상처에 계속 비수 꽂아..차단만이 답"

5.

남보라 母 "13남매 출산, '자궁 적출 동의서' 썼다...내 생명과 바꾼 아이들" (편스토랑)

연예 많이본뉴스
1.

전원주, '40억 재산' 노리는 두 아들 저격 "자꾸 인감도장 달라고, 다 쓰고 갈 것"

2.

'42세' 구혜선, 이혼 6년만에 '가장 기쁜 소식' 발표..."카이스트 학위수여식 현장"

3.

오윤아, '대학 불합격' 자폐子 깜짝 소식 알렸다 "곧 취업 앞둬"

4.

'100억 CEO' 황혜영, 母와 절연 고백 "상처에 계속 비수 꽂아..차단만이 답"

5.

남보라 母 "13남매 출산, '자궁 적출 동의서' 썼다...내 생명과 바꾼 아이들" (편스토랑)

스포츠 많이본뉴스
1.

'韓 프리스타일 스키 새 역사!' 이승훈이 해냈다, 예선 10위→올림픽 첫 결선 무대 진출(종합)

2.

"기울어진 태극기? 쇼트트랙 3000m 金순간 '감동파괴'"..체육회"공식 항의"...伊조직위, 임종언X황대헌X김길리 때도 잘못 게양 '충격'

3.

'비뚤어진 태극기' 황당 오류, 대한체육회 伊조직위에 공식항의→"바로 수정하겠다"[속보]

4.

이럴수가! 삼성 1.5군에 패한 한국, '대만 밑'으로 분류 → "솔직히 말하면, 노스텔지아 픽이다"

5.

이게 다 中 '민폐 레이스' 때문이다! "정말 억울합니다, 메달 빼앗겼다" '네덜란드 유망주' 결국 '노메달' 분노 폭발

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.