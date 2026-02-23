[SC리뷰] ‘천하제빵’ 팀전 본격 돌입, 8위 전원 탈락 룰에 멘붕…최고 1.9%

|
[스포츠조선 조민정 기자] MBN K-베이커리 서바이벌 '천하제빵'이 팀워크가 핵심인 2라운드에서 살얼음판 긴장감을 끌어올렸다. "한 명의 실수로 팀 전체가 탈락할 수 있다"는 룰이 공개되며 현장은 단숨에 전쟁터로 변했다.
'피크닉 가는 날' 팀은 딸기 브리오슈 콘과 딸기 무스 바구니 빵, 비앙카를 활용한 샐러드 포켓으로 승부수를 던졌다. 하지만 종료 1시간 전 손잡이 고정 실패라는 변수가 터지며 불안감을 안겼다.
'플러팅하고 싶은 날' 팀은 프랑스 디저트 바바를 활용한 '사랑해 바바 3종'으로 도전했다. 식용 향수까지 더한 아이디어는 호응을 얻었지만, 럼주 사용을 두고 마스터들의 평가가 엇갈리며 결과에 긴장감을 더했다.
심사는 '장바구니 심사단'이 30분간 시식 후 3곳을 선택해 투표하는 방식으로 진행됐다. 각 팀은 손님을 끌어모으기 위해 적극적인 호객에 나섰고 실수를 만회하려는 절박함도 고스란히 드러났다.
전원 탈락이 걸린 2라운드의 최종 순위가 공개될 '천하제빵' 5회는 3월 1일 오후 9시 40분 방송된다.
