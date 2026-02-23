[SC리뷰] ‘천하제빵’ 팀전 본격 돌입, 8위 전원 탈락 룰에 멘붕…최고 1.9%

[스포츠조선 조민정 기자] MBN K-베이커리 서바이벌 '천하제빵'이 팀워크가 핵심인 2라운드에서 살얼음판 긴장감을 끌어올렸다. "한 명의 실수로 팀 전체가 탈락할 수 있다"는 룰이 공개되며 현장은 단숨에 전쟁터로 변했다.

지난 22일 방송된 '천하제빵' 4회는 닐슨코리아 기준 분당 최고 시청률 1.9%, 3059 타깃 시청률 1.1%를 기록했다. 8팀의 운명을 가를 2라운드 '8가지 팝업스토어 오픈 전쟁'이 본격 시작되며 관심을 입증했다.

이번 미션은 제한 시간 6시간 안에 주제에 맞는 팝업스토어를 완성하는 팀전. 최하위 8위 팀은 전원 탈락이라는 강력한 룰이 더해졌다. 스페셜 마스터로 차승희가 합류했고, 국내 TOP 제과제빵학과 학생 30인으로 구성된 '장바구니 심사단'이 투입됐다.

'피크닉 가는 날' 팀은 딸기 브리오슈 콘과 딸기 무스 바구니 빵, 비앙카를 활용한 샐러드 포켓으로 승부수를 던졌다. 하지만 종료 1시간 전 손잡이 고정 실패라는 변수가 터지며 불안감을 안겼다.

'도파민이 필요한 날' 팀은 슈를 베이스로 한 3종 디저트를 준비했으나 반죽이 연이어 실패하며 위기를 맞았다. 막판에 가까스로 반죽을 살리며 기사회생했다.

'해장이 필요한 날' 팀은 감자탕 등뼈 해장빵, 불닭 해물빵 등 파격적인 아이디어로 주목받았다. 그러나 반죽을 초기화하는 실수가 발생하며 현장을 얼어붙게 했다.

'플러팅하고 싶은 날' 팀은 프랑스 디저트 바바를 활용한 '사랑해 바바 3종'으로 도전했다. 식용 향수까지 더한 아이디어는 호응을 얻었지만, 럼주 사용을 두고 마스터들의 평가가 엇갈리며 결과에 긴장감을 더했다.

심사는 '장바구니 심사단'이 30분간 시식 후 3곳을 선택해 투표하는 방식으로 진행됐다. 각 팀은 손님을 끌어모으기 위해 적극적인 호객에 나섰고 실수를 만회하려는 절박함도 고스란히 드러났다.


전원 탈락이 걸린 2라운드의 최종 순위가 공개될 '천하제빵' 5회는 3월 1일 오후 9시 40분 방송된다.


조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com

