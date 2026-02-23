[공식] 이종석 '이섭의 연애'→이준혁 '태연한 거짓말' 실사화 캐스팅..세계관 대통합

기사입력 2026-02-23 08:59


[공식] 이종석 '이섭의 연애'→이준혁 '태연한 거짓말' 실사화 캐스팅.…

[스포츠조선 조지영 기자] 국내를 넘어 해외 팬덤까지 두터운 팬층을 확보하고 있는 K 콘텐츠 '이섭의 연애'와 그 세계관을 공유하는 '태연한 거짓말'이 이종석과 이준혁을 주인공으로 실사화된다.

'이섭의 연애'와 '태연한 거짓말'은 김언희 작가의 인기 장편소설로 웹소설을 시작으로 발행된 작품이다. 단행본이 출간되었을 뿐 아니라 이미 글로벌 인기를 얻으며 작품성을 인정 받았다. 두 작품의 원작이 같은 세계관 속 다른 주인공의 서사를 담고 있어 실사화 될 시리즈 역시 따로 또 같이 이 연계성을 이어갈 예정이다.

'이섭의 연애'는 아무것도 하기 싫은 태이섭과 어떻게든 해내야 하는 강민경의 대환장 오피스 로맨스로 모든 것에 완벽하지만 연애만은 서투른 재벌 3세 주인공 태이섭과 TK 그룹 비밀 병기로 불리는 완벽한 주인공 강민경의 로맨스를 담는다. '태연한 거짓말'은 재벌가 완벽한 남자로 손꼽히는 TK그룹 태시환 회장의 외손자 태준섭과 그의 앞에 나타난 카피라이터 연우경이 TK그룹 후계자 경쟁에 휘말리며 시작되는 로맨스 작품이다.

이종석과 이준혁이 각 시리즈의 주인공이 된다. 두 작품의 배경이되는 'TK 그룹'과 태이섭 태준섭의 사촌 관계가 연결되어 세계관을 공유하는 바. 두 작품의 연계성을 각 시리즈에서도 만날 수 있다. 장르불문 믿고 보는 작품 행보를 펼쳐 온 두 배우가 각 시리즈를 통해 선사할 오피스 로맨스와 후계 자리를 놓고 대립각을 세우는 브로맨스까지 예고하며 두 작품에 대한 기대감을 최대치로 끌어 올리고 있다.

시리즈화 제작은 '선재업고 튀어', '김비서가 왜 그럴까' 등 다수의 로맨스 작품을 선보여 온 본팩토리와 '비밀의 숲' 시리즈를 제작한 에이스팩토리 그리고 에이맨미디어가 함께한다. 두 작품의 세계관이 연결되어 있어 시리즈 역시 동시 제작을 목표로 하고 있으며 연내 제작에 돌입할 예정이다.


조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

[종합] 이진호 "최준희 결혼소식, 외할머니는 뉴스 통해 접한듯…23년 주거침입 신고 사건後 연락 거의 두절"(연예뒤통령)

2.

박나래, 새해 인사하던 여유는 어디로…"일상 무너져 정신적 불안상태"

3.

한지민, 촬영장 '갑질 감독' 폭로...실명 언급에 '긴급 모자이크'

4.

이서준, ♥3살 연하 무용인과 결혼..박소담·이상이·이유영 '한예종' 10학번 총출동

5.

유재석, 지석진 환갑에 '현금 200만 원' 쾌척…'16년 의리' 빛났다

연예 많이본뉴스
1.

[종합] 이진호 "최준희 결혼소식, 외할머니는 뉴스 통해 접한듯…23년 주거침입 신고 사건後 연락 거의 두절"(연예뒤통령)

2.

박나래, 새해 인사하던 여유는 어디로…"일상 무너져 정신적 불안상태"

3.

한지민, 촬영장 '갑질 감독' 폭로...실명 언급에 '긴급 모자이크'

4.

이서준, ♥3살 연하 무용인과 결혼..박소담·이상이·이유영 '한예종' 10학번 총출동

5.

유재석, 지석진 환갑에 '현금 200만 원' 쾌척…'16년 의리' 빛났다

스포츠 많이본뉴스
1.

역대 최장 미쳤다! 한화, 노시환 11년 307억원 다년계약 전격 완료…"역사적 계약 감사드린다" [공식발표]

2.

한화, 日 꼴찌 지바 롯데에 0-18 참패...에르난데스 152㎞ 호투만 위안[오키나와 현장]

3.

"구위 하나는 역대급" 가라비토 시볼드, 그 수준이 아니다, '평균 190이닝' 에이스가 2선발?

4.

'가상의 류지현호' 키움, KBO 매운 맛 증명! 대만에 13안타 '폭격' 7대2 역전승…연습경기 1승1무 마감

5.

'이럴 수가' 김민재(29, 토트넘)의 EPL 합류→가능성 無…첼시가 여전히 관심 "유럽대항전 여부도 중요"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.