안성재, '두딱강' 논란 솔직 심경 "'1만4천개' 댓글에 상처, 내편 하나도 없더라"

기사입력 2026-03-05 09:22


[스포츠조선 김소희 기자] 안성재 셰프가 유튜브 채널 개설 1년 만에 100만 구독자를 돌파하며 '골드 버튼'의 주인공이 됐다.

4일 유튜브 채널 '셰프 안성재'에는 '두딱강? 오늘부터 우린 이걸 안쫀쿠라고 부르기로 했어요 100만 기념 Q&A 골드 버튼 언박싱'이라는 제목의 영상이 공개됐다.


영상에서 안성재는 "지금이 2월 초인데, 채널을 연 지 벌써 1년이 됐다"며 "길다면 길고 짧다면 짧은 시간이지만, 정말 빠르게 지나간 것 같다"고 소회를 밝혔다. 이어 "그동안 제 이야기도 많이 들려드릴 수 있었고, 연예인과 다른 레스토랑도 소개할 수 있어서 보람차고 행복했던 한 해였다"고 덧붙였다.

특히 그는 구독자 애칭인 '이븐이'를 언급하며 각별한 애정을 드러냈다. 안성재는 "이븐이들이 없었다면 불가능했을 것"이라며 "여러분의 사랑 덕분에 더 잘해야겠다는 책임감이 생겼다"고 감사 인사를 전했다. 이후 유튜브 100만 구독자 달성 시 수여되는 '골드 버튼'을 직접 언박싱하며 기쁨을 나눴다.

안성재는 "많은 분들이 소감이 어떠냐고 물어보실 텐데, 이제는 혼자 힘으로 받았다고 생각하지 않는다"며 "팀원들과 함께 만들어온 결과물이고, 많은 분들이 좋아해 주시고 피드백을 주신 덕분에 얻은 값진 성과"라고 강조했다. 그러면서 "정말 감사한 일"이라고 거듭 말했다.


이날 영상에서는 한차례 화제가 됐던 '두바이 딱딱 강정'도 다시 등장했다. 안성재는 "진짜 잘 만들면 맛있다"며 억울함(?)을 토로하면서도 "당시 시영이(딸)의 말을 좀 더 귀 기울여 들었어야 했다"고 솔직하게 인정했다.

이어 그는 "사실 조금 놀랐다. 댓글을 보고 상처받을 뻔했다"며 "댓글을 많이 보는 편은 아닌데, 이슈가 되다 보니 보게 됐다. 그런데 다 시영이 편이더라. '왜 다 시영이 편이지? 열심히 만든 건 나인데?'라는 생각이 들었다"고 털어놔 웃음을 자아냈다.

그러면서도 "그래도 정말 싫어서가 아니라 재미있게 봐주셨다는 걸 느껴서 오히려 행복했다"고 덧붙이며 특유의 유쾌함으로 마무리했다.


앞서 안성재는 지난해 12월 자신의 채널을 통해 딸 시영 양과 함께 '두쫀쿠(두바이 쫀득 쿠키)' 만들기에 도전했다. 그러나 일반적으로 알려진 레시피와는 사뭇 다른 결과물이 탄생하며 시청자들의 뜨거운 반응을 불러왔다.

해당 영상에서는 기대했던 쫀득한 식감 대신 단단하게 굳어버린 쿠키가 완성됐고, 이를 두고 누리꾼들은 '두바이 퍽퍽 강정'이라는 별칭을 붙이며 유쾌한 반응을 쏟아냈다. 영상에는 1만4000개가 넘는 댓글이 달리며 폭발적인 관심을 입증했다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

