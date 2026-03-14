'난임' 서동주, 임테기 2줄 떴지만..."아기집 안 보여" 눈물
[스포츠조선 조윤선 기자] 방송인 서동주가 아기집이 보이지 않는 상황에 눈물을 쏟았다.
14일 유튜브 채널 '서동주의 또.도.동'에는 '두 줄 같았던 그날 이후… 오늘 병원에서 들은 이야기'라는 제목의 영상이 게재됐다. 영상에서 서동주는 시험관 시술 후 첫 이식 이후의 근황을 전했다.
서동주는 "이식한 지 21일 차가 돼서 병원에 갔는데 안타깝게도 아기집을 볼 수 없었다"고 말했다. 그는 "더블링은 가까스로 성공했다고 생각되는데 수치가 1500~2000 정도 돼야 아기집이 보이는데 그 정도가 되지 못해서 아기집을 볼 수 없었다"고 털어놨다.
담당 교수로부터도 조심스러운 의견을 들었다는 서동주는 "충분히 이해는 갔다"며 "결론적으로는 일주일 더 지켜보기로 했다. 아기집도 보이지 않고 수치도 1144 정도까지밖에 안 오른 상황이지만 그래도 여기서 아예 약을 끊고 포기하기에는 약간 늦은 감이 있다"고 말했다.
이어 "진짜 늦은 착상이면 다음 주부터 정상 임신이랑 똑같은 상황이 계속 이어져야 한다. 일단 일주일은 지켜봐야 한다"고 덧붙였다.
서동주는 앞서 두 줄이 나온 임신 테스트기를 공개한 이유에 대해서도 밝혔다. 그는 "임신됐다고 올린 게 아니다. 두 줄은 떴는데 너무나 불안해서 진짜 기도받고 싶고 절실한 마음에 글을 올린 거다"라며 "좋은 소식 못 드려서 죄송하다. 아마 난임 겪으시는 분들은 내 마음이 어떤지 너무 잘 알 거라고 생각된다"며 울먹였다.
그러면서 "가장 힘든 게 진짜 기다림이라는 형벌인 거 같다. 벌받는 게 아니라 나를 좀 더 성장시키고 더 좋은 결말을 생각하면서 이 시기를 현명하게 보내는 게 가장 중요하지 않을까 생각이 든다"고 말했다. 그러나 끝내 눈물을 보이며 "기다림이 힘들다"고 털어놔 안타까움을 자아냈다.
한편 서동주는 지난해 6월 장성규의 매니저로 알려진 4세 연하의 남성과 재혼했다.
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