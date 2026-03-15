'결혼' 최준희, 父조성민은 없어도…故최진실·진영 액자 선물 "제일 소중해"

기사입력 2026-03-15 10:48


'결혼' 최준희, 父조성민은 없어도…故최진실·진영 액자 선물 "제일 소중…

[스포츠조선 이지현 기자] 배우 故 최진실의 딸 최준희가 청첩장과 함께 감동적인 선물을 공개했다.

최준희는 14일 지인이 인증한 자신의 청첩장 사진을 공개했다. 청첩장에는 '어느 봄 날 우리 결혼해요'라는 메시지와 함께 한복 드레스를 입은 최준희가 예비신랑과 마주보며 환하게 웃는 모습이다.

또한 이와 함께 "최근 받은 선물들 중 제일 소중하게 감동받은 것"이라는 글과 함께 꽃장식이 된 액자 오브제를 공개했다. 여기에는 엄마 최진실과 삼촌 고 최진영의 사진이 담겨있다. 그는 "꽃 컬러까지 다 고려해서 서프라이즈 제작 감사합니다"라는 마음을 덧붙였다.


'결혼' 최준희, 父조성민은 없어도…故최진실·진영 액자 선물 "제일 소중…
앞서 최준희는 최근 결혼을 발표했다. 그는 "네, 저 시집 갑니다! 저에게 가족은 늘 쉽지 않은 단어였잖아요? 우울하기만 했던 유년기를 지나면서 언젠가는 따뜻한 내 울타리를 만들고 싶다고 마음속으로 오래 다짐해왔습니다. 이제는 누군가의 딸로서가 아니라 한 사람의 아내로서 그리고 앞으로 만들어갈 저만의 새로운 가족으로서 더 단단하고 따뜻한 삶을 살아가보려 합니다"라고 이야기했다.

한편 최준희는 2003년생으로 배우 고 최진실과 프로야구 선수 출신 고(故) 조성민의 딸이다.

olzllovely@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

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